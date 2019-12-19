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TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı

TOKİ'nin uygun fiyat avantajlarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu yeni projede başvurular arasında bulunan emekli ibaresi kalktı. Emeklilerin listeden çıkmasıyla binlerce emekli vatandaş başvuru yapıp yapamayacaklarını sorguluyorlar.

19 Aralık 2019 Perşembe 12:36
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı

TOKİ'nin 100 bin konut projesinin 15 Ocak'a kadar devam eden başvurularında bir gelişme yaşandı.

Yüzde 0,49 gibi çok düşük faiz ve yüzde 10 peşinat ve ayda 894 lira taksitle dar gelirlileri ev sahibi yapmak için sunulan projedeki öncelikli gruplar arasında emeklilerin bulunmaması akıllara binlerce emeklinin başvuru yapıp yapamayacakları sorusunu getirdi.

Çok fazla yoğun ilgi gören ve başvuruların başladığı günden bu güne yaklaşık 20 bin kişinin ev sahibi olmak için sıraya girdiği projenin resmi intenet sitesinde başvuru kategorilerde değişiklik yapıldı.

Başvuru yapabilecekler sıralamasında 1'inci kategoride ‘Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri', 2'nci kategoride ‘En Az Yüzde 40 Engelli Vatandaşlar, 3'üncü kategoride ‘Emekli Vatandaşlar' ve 4'üncü kategoride de ‘Diğer Alıcı Gruplar' yer alırken şimdi emeklilerin siteye giriş yaptıklarında ‘Emekli Vatandaşlar' ibaresinin kaldırıldığını gördüler.

Türkiye Emekliler Deneği'nden bir yetkili ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk gün açıklandığında emeklilere yer ayrılmasa itirazımız olmayacak. Ancak ilk gün varken çıkarılmanın sebebi açıklanmalı. TOKİ'nin konut projelerinde yüzde 25 emeklilere ayrılıyordu. Şimdi siteden kaldırınca 100 bin konuttan 25 binini emeklilere vermeyecekler mi? Emekliler başvurmayacak mı? Bu 100 bin konut projesinde emekliler yer almazsa konutlar elde kalır" ifadelerini kullanarak gelişmenin emekliler arasında bir infial oluturduğunun ve kaza.nılmış hakların hangi gerekçeyle geri alındığını anlamadıklarını belirtti.

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:36
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