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TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Toki kura tarihleri belli oldu mu?

Asgari ücretli ve maddi darlık içerisindeki vatandaşlar için düzenlenen TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak ve TOKİ kura tarihleri belli oldu mu sorularının yanıtı başvuru sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar 2+1 ve 3+1 konutlar için meraklı bekleyiş içerisine girdi.

26 Aralık 2019 Perşembe 18:45
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Toki kura tarihleri belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılında hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesi için başvurular alınmaya başladı. 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konuların kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

‘’Her Yıl 100 bin Sosyal Konut’’ projesi kapsamında TOKİ tarafından başvurular alınıyor. Başvuruların tamamlanması konusunda kısa bir zaman kaldı ve başvuru sahipleri kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldu.

TOKİ 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut proje başvurularında vatandaşlar için heyecanlı süreç başlıyor. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ’nin belirlediği tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar tespit edilecek ancak kura çekim takvimi henüz duyurulmadı. Başvuru sahipleri 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için 1000 TL ödeme yapacaklar.

Başvuru kategorileri

Başvurular;

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler,

Yüzde 40 Engelli,

Diğer alıcı adayları olmak üzere 3 kategoride alınıyor.

Başvuruları toplanacak konutların ihalesi gerçekleştikten sonra şerefiyeli satış fiyatları tespit edilecek ve başvuru sahiplerinden Hak Sahibi Belirleme kurası çekilecek. Satışa çıkarılan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ web sayfasında duyurulacak. Satışa çıkarılacak konut satısına oranla daha az başvuru yapılırsa başvuru sahiplerinin satın alacağı konular TOKİ tarafından belirlenecek ve kullanıma açılacak bloklar noter huzurunda yapılacak kurayla tespit edilecek.

Son Güncelleme: 26.12.2019 18:45
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