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TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 100 bin konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Projeye başvurular devam ediyor. Peki TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte kura çekim tarihi ve proje hakkındaki detaylar.

29 Aralık 2019 Pazar 13:46
TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

Vatandaşların merakla beklediği TOKİ 100 bin konut projesi’ne başvurular devam ediyor. Başvurular devam ederken kura çekiminin tarihi ise merak konusu oldu. Öte yandan projenin başvuru yapmayan birçok kişi proje başvuru şartlarını araştırıyor.

TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında başvurular e- devlet üzerinden yapılıyor. TOKİ tarafından değerlendirilecek başvurular herhangi bir engel çıkmaması durumunda ödeme süreci başlayacak. Proje kapsamında ödemeler Ziraat Bankası üzerinden açılan hesapla TL olarak yapılacak. Aylık ödeme tutarı hesaplardan 500 TL olarak alınacak.

Herhangi bir banka hesabı olmaması durumunda, başvurunun tamamlanması halinde banka şubesine başvuru yaparak kendi adına hesap açılacak ve ödemeler bu hesaptan 500 TL olarak alınacak. Adına açılan hesapta yeterli miktarın bulunmaması ve iş günü mesai süresi içerisinde ödemenin yapılmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru sahibinin hak sahibi olmaması halinde ise başvuru bedeli kişinin hesabına iade edilecek.

Son başvuru 15 Ocak

TOKİ, resmi intenet sayfasında yer alan açıklamaya göre, başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı olup, proje il ve ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması, kendi eşinin ve çocukların üzerinde herhangi bir tapunun olmaması ve aylık gelirin en fazla 5 bin 500 TL olması gerekmektedir.

Proje kapsamında şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ve bu kişilerin dul ve yetimlerine ödemede kolaylık sağlanacak ve 100 bin sosyal konut projesine başvuruların 15 Ocak 2020’de bitecek.

Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 şeklinde konutlarla asgari ücretli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlanıyor. TOKİ proje kapsamında inşa edilecek konutları uzun vadeli olarak taksitlendirecek.

Kura çekimi ne zaman?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kura çekim tarihi henüz açıklanmadı.

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:46
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