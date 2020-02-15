Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan 100 bin sosyal konut başvurusu 15 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında tamamlandı ve geçtiğimiz ay sona erdi. Şimdi ise tüm gözler kura sonuçlarında. Vatandaşlar başvuruların sona ermesinin ardından TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. İşte, TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili bilgiler...

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut için kura sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

Alınan bilgiler üzerine TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili gerekli yerlerden henüz net bir açıklama gelmedi.

TOKİ sorgulama ekranına girmek için https://www.toki.gov.tr/ resmi intenet sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir. Sayfaya giriş yaptığınız taktirde üst tarafta bulunan Satıs&Duyurular butonuna tıklayarak kura sonuçları sorgulama butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Kura sonuçlarını sorgulama butonuna bastığınızda açılan yeni sayfaya T.C. kimlik numaranızı girerek işlemlerini gerçekleştirip sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.