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TOKİ 2020 ucuz 100 bin sosyal konut projesi için kura takvimi belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ 2020 kura takvimi belirlendi. TOKİ 2020 ucuz 100 bin sosyal konut projesi için kura takvimi belli oldu.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:34
TOKİ 2020 ucuz 100 bin sosyal konut projesi için kura takvimi belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ konut kura takvimini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak 100 bin sosyal konut projesi için kura takvimi belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle inşa edilecek 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde kuralar çekilmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kuralar halka kapalı olarak gerçekleşiyor. Kuralar, İzmir  Karabağlar projesi ile başladı.

Başvuru Ücretleri İade Edilecek

Bankalar, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurada hak elde edemeyen vatandaşların şubeye gitmesine gerek kalmadan başvuru ücretleri iade edilecek. Halkbank’ın intenet sitesi üzerinden iade işlemleri gerçekleşecek.

Toki Kura Takvimi

TRABZON TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 34 14 48 -4 Mayıs 2020 Pazartesi 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

TRABZON TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 -4 Mayıs 2020 Pazartesi 12:00 İNTERNET CANLI YAYIN

ERZURUM ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 -4 Mayıs 2020 Pazartesi 14:00 İNTERNET CANLI YAYIN

TUNCELİ TUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ 35 15 50 -5 Mayıs 2020 Salı 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

ORDU ORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 52 22 74 -5 Mayıs 2020 Salı 12:00 İNTERNET CANLI YAYIN

HATAY HATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 44 19 63 -5 Mayıs 2020 Salı 14:00 İNTERNET CANLI YAYIN

HATAY HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 50 21 71- 6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

KIRIKKALE KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ ÇERİKLİ 2. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 67 28 95- 6 Mayıs 2020 Çarşamba 12:00 İNTERNET CANLI YAYIN

ÇORUM ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150- 6 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00 İNTERNET CANLI YAYIN

ÇORUM ÇORUM OĞUZLAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 -7 Mayıs 2020 Perşembe 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 20:34
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