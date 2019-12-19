TOKİ iletişim ve çağrı merkezi müşteri hizmetleri telefon numarası

Türkiye’nin her şehrinde ev inşa ederek insanların uygun fiyatlarla konut sahibi olmalarını sağlayan TOKİ, düzenlediği her proje için farklı tarihlerde başvuruları kabul ediyor.

TOKİ’ye başvuracak vatandaşların merak ettiği soruların arasında TOKİ’nin iletişim numarası yer alıyor.

TOKİ’nin iletişim hizmetlerine ve çağrı merkezine ulaşmak isteyen vatandaşlar 444 8654 numarasını tuşlayarak merak ettikleri soruları sorabilir ve başvuru konusunda bilgi alabilirler.

TOKİ’nin merkezinin adresi ve telefon numarası: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA - 0(312) 565 20 00

TOKİ hizmet binası: Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL - 0(212) 495 40 40