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TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları isim listesi

Ülke genelinde binlerce vatandaşımızı uygun şartlarda ev sahibi yapan TOKİ bu kez Isparta Aksu’da kura çekimi yaptı. TOKİ Isparta Aksu kura sonucu belli oldu. 2+1 ve 3+1 ev kazananların listesi açıklandı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:05
TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları isim listesi

TOKİ ülke genelinde binlerce vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmaya devam ederken Isparta Aksu’da yeni ev sahipleri kura sonucuyla açıklandı. TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 ev kazananların listesi açıklandı. İşte detaylar…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 100 bin yeni konut inşa etmeye başladı. Bu konutlar için kura çekilişi yapmaya başlayan TOKİ, 100 bin hak sahibine 100 bin konut verecek.

TOKİ Isparta Aksu Kura Sonucu

TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 ev kazananların listesini haberimizde sizler için hazırladık. İşte TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 ev kazananların listesi…

Listeyi paylaşmadan önce TOKİ 100 bin sosyal konut projesinden bahsetmek istiyoruz. Bu proje kapsamında Isparta’nın Aksu ilçesinde 79 adet konut inşa edildi. Bu konutlar için kura çekimleri bugün yapılacak. Projede 2+1 ve 3+1 evler bulunuyor.

TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 ev kazananların listesi haberimizde yer alıyor. Bu projede 55 adet 2+1 konut bulunurken, 24 adet de 3+1 olmak üzere toplamda 79 adet konut bulunmaktadır.

TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları intenet üzerinden yapılacak canlı yayınla açıklanacak. TOKİ 100 bin konut projesiyle tüm Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlarımızı kapsayan 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırım yapmış olacak.

TOKİ Isparta Aksu projesinde bulunan 2+1 evlerin brüt alanı 75 ila 85 metrekare arasında değişmektedir. Projedeki 3+1 evlerin brüt alanı ise 100 metrekare olarak karşımıza çıkıyor.

Projeye başvuru yapan vatandaşlarımız kura sonuçlarını büyük bir merakla bekliyorlar. Projedeki 75 metrekare 2+1 daireler 140 bin ila 161 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılacak. 85 metrekarelik 2+1 evler ise 157 bin ila 180 bin TL arasında bir değerle satışa sunulacak. 100 metrekare 3+! Konutlar ise 160 bin TL ila 210 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcısını bulacak.

2020 TOKİ Isparta Aksu Kura Sonuçları

TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 ev kazananların listesini haberimizde bulabilirsiniz. Kura sonuçları 2+1 daireler için aylık taksitler 894 TL olarak belirlendi. 3+1 daireler ise aylık 1.022 TL taksit ödenecek. 2+1 dairelerin peşinat miktarı 14 bin TL olurken, 3+1 dairelerin peşinat miktarı da 16 bin TL olarak belirlendi.

2020 TOKİ Isparta Aksu Kura Sonuçları Kazananlar

TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 ev kazananların listesini haberimizde bulabilirsiniz. TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 ev kazananların listesini haberimizde bulabilirsiniz. Kura sonuçları 2+1 daireler için aylık taksitler 894 TL olarak belirlendi. 3+1 daireler ise aylık 1.022 TL taksit ödenecek. 2+1 dairelerin peşinat miktarı 14 bin TL olurken, 3+1 dairelerin peşinat miktarı da 16 bin TL olarak belirlendi.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 04:05
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