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TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu 29.04.2020 ve Kozaklı 2. Etap kazananlar listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı’nın Nevşehir Kozaklı 2. Etap projesi kapsamındaki kura sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu 29.04.2020 ve Kozaklı 2. Etap kazananlar listesini sizlerle paylaştık. İşte kazananlar…

30 Nisan 2020 Perşembe 17:03
TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu 29.04.2020 ve Kozaklı 2. Etap kazananlar listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı Nevşehir Kozaklı 2. Etap projesinde toplamda 147 konut bulunmakta. Son olarak 29 Nisan 2020 tarihinde Nevşehir Kozaklı 2. Etap projesi kapsamındaki kura sonuçlarına göre kazananlar listesi merak edilenler arasında yer alıyor.

TOKİ 100.000 konut 2020 projeleri bünyesinde ülkemizin her şehrinde inşa edilecek. Bu konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlardan ise başvurular alınacak ve kuralar çekilecek. Konutların toplam maliyeti ise 17.3 milyar lira olacak. Nevşehir Kozaklı 2. Etap projesi bünyesinde 75 metrekarelik 2 oda 1 salon daireler 140.000 TL ve 161.000 TL arasında değişen fiyatlar ile 85 metrekarelik 2 oda 1 salon daireler ise 157.000 TL ile 180.000 TL arasında değişen fiyatlar ile 100 metrekarelik 3 oda 1 salon konutlar ise 160.000 TL ile 210.000 TL arasında değişen fiyatlar ile satışı gerçekleşti.

Kozaklı 2. Etap projesi kapsamında bulunan 2 oda 1 salon daireler için en düşük taksit miktarı 894 TL ve 3 oda 1 salon daireler için ise en düşük taksit miktarı 1.022 TL olarak belirlendi. Ayrıca 2 oda 1 salon daireler için 14.000, 3 oda 1 salon daireler için ise 16.000 lira peşinat ödenmesi gerekmektedir.

TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu henüz belirlenmiş değil. Kura sonucu belirlenir belirlenmez yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 17:03
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