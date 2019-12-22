Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin detayları vatandaşların en merak ettiği konulardan biri. Vatandaşlar proje kapsamında konutların fiyatları ve ödeme koşulları merak konusuydu. TOKİ sosyal konut projesinin konut fiyatları belli oldu.

TOKİ 100 bin sosyal konut aylık taksitleri ne kadar olacak?

TOKİ’nin ülke genelinde yapmayı planladığı 100 bin sosyal konut projesinin başvuruları başlamıştı. Proje için başvuru ücretleri de açıklandı. Proje kapsamında başvuru ücretleri 2+1 dairelere 500 TL, 3+1 dairelere ise 1000 TL olarak belirlendi.

Başvuru ücretlerinin yanı sıra konutların fiyatları da merak konusuydu. Vatandaşlar evlerin toplam maliyetinin ve aylık taksit tutarlarını araştırmaya başladı.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edeceği 2+1 binalara 140 bin ile 180 bin TL arasında fiyat belirlerken, 3+1 binalara ise 160 bin ile 210 bin TL arasında bir fiyat belirledi.

TOKİ 100 bin konut taksit ödemeleri tüm detaylar

TOKİ’nin 100 bin sosyal konut projesine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Başvuru yapan vatandaşlar ise en çok konutların aylık taksit tutarını merak ediyor. TOKİ bu projede önceki projelerine göre ödemelerde sabit taksit alacak. Yani önceden TÜFE – TEFE oranlarına göre değişen taksit tutarları bu projede değişmeyecek.

Başvuru sonrasında kura çekiminde çıkan evin %10’u peşin alınacak. Geriye kalan tutar ise %0,49 oranıyla Ziraat Bankası tarafınca 240 ay vadeli olarak yapılandırılacak. Kurada ev alma şansına yakalayanlar evin %10’u kadar olan miktarı peşin olarak yatırdıktan sonraki aydan itibaren taksitlerini yatırmaya başlayacak. Vatandaşların bilmesi gereken en önemli konu bu projede taksitler ev bitmeden önce yatırılmaya başlayacak.

Projenin 1,5 yıl içinde bitmesi hedefleniyor. Ayrıca 2+1 dairelerin aylık taksitleri 894 TL iken 3+1 dairelerin taksitleri ise 1022 TL olarak belirlendi.