Tombala oynamak günah mıdır? Yılbaşı akşamı tombala oynamak haram mıdır?

İslam dini, boş vakitlerin işe yarar şeylerle değerlendirilmesini ve insanın daima kendine bir şeyler katıp emek harcaması gerektiğini emretmektedir. Boş vakitler kişiyi tembelleştirdiği gibi zamanın boş yere harcanmasına sebep olur. Özellikle de ilerleyen yaşlarda yitip giden zamanlar pişmanlıkların temel sebebidir. Boşta kalan bir kişi kötü şeylere merak salabileceği gibi tembelleşerek iyilik yapmaya dahi üşenen bir karakter profili çizebilir.

Tombala oynamak günah mıdır?

İslam dininde kumar ve benzeri oyunlar para üzerinden oynanırsa haram kabul edilmektedir. Ancak bu oyunların parasız olarak oynanması da boş yere vakit harcamak anlamına gelir. Tombala, masum görünse de din alimleri tarafından hoş karşılanmaz. Hadislerde konuya ilişkin uygun olmadığı belirtilmekte ve din alimleri bu oyunların haram olmadığını ancak mekruh olduğunu savunmaktadır.

Tombala, İslam kültürüne ait bir oyun değildir. Yılbaşı akşamlarında oynanan bir oyun olan tombala, Hristiyanlık kültüründen günümüze geçmiştir. Hristiyan, Yahudi veya farklı dinlere has eylemler ise Müslümanlar için sakıncalı olarak kabul edilmektedir. Günah olsun veya olmasın tombala oynamak dinden çıkmanıza sebep olmamaktadır.