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Toplu taşımada korona virüs önlemi! Ücretsiz ulaşım askıya aldındı

Korona virüs önlemleri kapsamında Ankara ve İzmir'de 65 yaş üzeri kişilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanması hakkı geçici olarak askıya alındı.

21 Mart 2020 Cumartesi 20:11
Toplu taşımada korona virüs önlemi! Ücretsiz ulaşım askıya aldındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi,  Koronavirüs salgınından en çok etkilenen yaş grubu olan 65 yaşın üzerindeki kişilerin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımın askıya alındığını duyurdu. Soyer sosyal medyadan yaptığı açıklamada "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Son Güncelleme: 21.03.2020 20:24
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