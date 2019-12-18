Trabzon'da feci kaza! TIR minibüse çarptı, 2 ölü 22 yaralı

Trabzon Akçaabat'ta feci bir kaza meydana geldi. Akçaabat istikametine doğru seyir halinde olan yabancı plakaya sahip bir TIR, yolda önündenn giden yolcu minibüsüne çarptı. Saat 13.30 sıralarında meydana gelen kaza sonrasında olay erine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken 22 kişinin de yaralı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ambulanslara alınan yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Gürcistan plakalı TIR'ın minübüse çarptığı ve can pazarının yaşandığı yol bir süre trafiğe kapatılırken Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, meydana gelen kaza ile ilgili bir açıklama yaparak açıklamasında, “Öncelikli olarak geçmiş olsun diyoruz. Trabzon-Akçaabat arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse arkadan Gürcistan uyruklu olduğunu öğrendiğimiz TIR aracının çarpması sonucu maalesef feci bir kaza meydana geldi. Hastaneden bilgileri alıyoruz tahmini 20 civarında yaralımızın olduğunu, üçünün ise ağır olduğu yönünde bilgi aldık. Hastanelere geçerek son durumu da alacağız. Olay yeri inceleme ekibi burada, çalışmalarımızı yapıyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullanıren poliste kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.