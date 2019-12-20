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Trabzon'da otomobil dereye uçtu; 1 Ölü

Trabzon'da Refik Kurt yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücünün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

20 Aralık 2019 Cuma 21:46
Trabzon'da otomobil dereye uçtu; 1 Ölü

Trabzon'a bağlı Denekpazarı ilçesinde bir otomobil dereye yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki Refik Kurt yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. 

Dereye yuvarlanan otomobili gören çevredekiler ise durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonrasında dereye yuvarlanmış halde duran otomobilin içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmayı başardılar. Sağlık ekipleri yaralı halde araç içerisinden çıkan Refik Kurt'a il müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar.  

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Refik Kurt doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:46
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