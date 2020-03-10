Trafikte, seyir halindeyken, araç / araba kullanırken cep telefonu ile görüşmenin, konuşmanın cezası nedir, ne kadardır?

Akıllı telefonlar, hemen hemen her geçen gün insan yaşamı içerisinde daha fazla yere sahip olmaktadır. Telefonlar yalnızca telefonla konuşabilmek için değil, fatura ödeme, sosyal medya kontrol, para gönderme vs. başta olmak üzere pek çok işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bu sebeple de cep telefonu kullanımı da büyük bir artış göstermektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde sürücülerin yüzde 22’sinin araç kullanırken cep telefonu kullandığı belirtiliyor.

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşma cezası ne kadardır?

Araba kullanırken cep telefonu kullanmanın ise kaza riskini en az 23 kat arttırdığı belirtiliyor. Telefonla ilgilenildiği sırada sürücünün dikkati çok ciddi bir şekilde dağılacağından, yol konsantrasyonu ciddi anlamda kaybedilir. Bu bağlamda can ve mal güvenliğinizi sağlamak ve diğer sürücülerin can güvenliğinin sağlanması için şoför koltuğunda cep telefonuyla ilgilenilmemesi gerekmektedir.

Trafik cezalarına her yıl belli oranlarda zam gelmektedir. Bu zamlar neticesinde 2020 yılı içerisinde seyir halinde trafikte cep veya araç telefonuyla haberleşme cihazlarının kullanılmasına ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Trafik Cezası Madde 73’e göre trafikte cep telefonuyla konuşma cezası 288 TL’ye yükselmiştir. Bu cezayı eğer 15 gün içerisinde öderseniz, yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanarak tutarı 216 TL olarak ödeyebilirsiniz.

Trafikte seyir halinde yol kenarlarına koyulan kamera sistemleriyle cep telefonuyla konuşmanız halinde fotoğrafınız çekilir ve ceza uygulanır. Yalnızca trafik polisinin aracınızı durdurup ceza yazması şart değildir. Bu bağlamda çok sayıda sürücüye de cep telefonuyla konuşma cezası uygulanmıştır.