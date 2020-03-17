TSK 'da corona virüsü nedeni ile hafta sonu asker izinleri iptal

ASELSAN’ı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile ASELSAN’ı ziyaret eden Bakan Akar, korona virüs için TSK’da alınan önlemleri bildirdi.

Bakan Akar, ‘’Şu anda Irak’ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Önceki gün MİT ile koordineli bir şekilde Hava Kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri KCK’nın sözde yönetim kurulunda, biri kadın olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi’’ dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de konuşan Bakan Akar şunları söyledi:

‘’ “Orada Ruslarla, ABD’lilerle bir mutabakatımız var. Hem Ruslar hem ABD’liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar ama orada bir şekilde kontrol edemedikleri, kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri bir takım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz on gün içinde 100’e yakın YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Oraya girmeye teşebbüs ediyor, rahatı, huzuru bozmaya çalışıyorlar. 145 kilometre genişliği, 30 kilometre derinlikteki Pınar Bölgesi’nde TSK, atalarına yaraşır şekilde istikrarı oluşturup oradaki insanların insanca yaşamalarını sağlamak için bir çalışma içinde. ”

Virüs önlemleri: Asker izinleri iptal

Korona virüsüne karşı TSK’da da önlem alındığını belirten Bakan Akar, “Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK’da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk.”ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının sonunda milletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, “Karada, denizde ve havada yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma da sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler dilerim” sözleri ile konuşmasını tamamladı.