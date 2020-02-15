TUBİTAK KPSS şartsız memur alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

TÜBİTAK tarafından yapılacak olan memur alım ilanı bugün vatandaşlar için resmi gazetede yayınlandı. TÜBİTAK tarafından yapılan olan memur alımında koruma memuru ve teknisyen alınacağı açıklandı. İşte, TUBİTAK KPSS şartsız memur alımı başvuru tarihleri ve şartlar...

TUBİTAK KPSS şartsız memur alımı başvuru tarihleri ne zaman?

TÜBİTAK, Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Ensitüsü'nde görev yapabilecek KPSS'siz memur alım başvurularını başlatmış olup son başvuru tarihi ise 14 Şubat 2020 olduğu açıklandı.

TUBİTAK KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Hüküm giymemiş olmak,

- Görevini yapmasına engel yaratacak bir durumunun olmaması,

- Askerliğini tamamlamış olmak,

- Silahlı Özel Güvenlik belgesinin olması,

- Suç işlememiş olması

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" sitesine girerek kayıt yapmaları istenmektedir. Başvuruların en geç 02.03.2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Bir aday en fazla bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr Telefon: (262) 648 10 00