TUBİTAK memur, şoför ve tekniker alımı için başvurular başladı! Son başvuru tarihi 24 Ocak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK) içerisinde görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolara personel alımı yapılacağı resmi olarak İŞKUR üzerinden duyuruldu. Alım yapılacak olan kadrolar ise memur, şoför, koruma, teknisyen olarak duyuruldu. TÜBİTAK'ın web sitesi üzerinden yayınlanan bilgilendirme kapsamında, başvuru yapmayı düşünen adayların başvuracakları pozisyonlara dair özel gereklilikleri taşıyor olmaları isteniyor. İŞKUR üzerinden başlayan başvurular için son başvuru tarihi de resmi olarak duyuruldu.
TÜBİTAK Son Başvuru Tarihini 24 Ocak Olarak Duyurdu
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Son Güncelleme: 21.01.2020 11:22