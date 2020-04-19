İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

TÜBİTAK'tan korona'nın sosyal ve beşeri etkilerini araştırın çağrısı! 200 Bin TL'ye kadar destek

TÜBİTAK korona virüs salgın hastalığının ilaç ve aşı dışında dünya üzerindeki etkilerinin incelenmesi için çağrıda bulundu.Bu kapsamda yapılacak araştırmalarda 200 bin TL'ye destek verileceğinin belirtti

19 Nisan 2020 Pazar 10:34
TÜBİTAK'tan korona'nın sosyal ve beşeri etkilerini araştırın çağrısı! 200 Bin TL'ye kadar destek

TUBİTAK korona virüsünün ilaç ve aşı çalışmaları dışında dünya üzerinde sosyal ve beşeri etkilerininde incelenmesi amacıyla çağrıda bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyayı esir alan ve hayatları , ekonomileri felç eden daha sona Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edilen salgın hastalığın toplumsal hayatı derinden etkileyerek pek çok alanda önemli değişimlere sebep olması bekleniyor. Değişimlerin bireysel, kurumsal, toplumsal, ekonomik, çevresel bağlamda birçok sonuç doğuracağı tahminleri yapılıyor.

SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK

TÜBİTAK, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaların dışında salgının ekonomik ve sosyal yönden araştırılması harekete geçti. TÜBİTAK’a bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG), “Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal ve beşeri Etkileri, Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” isimli özel proje çağrısına çıktı. Çağrı ile salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilerine karşı hazır olmak için acil sağlık durumlarının sosyal bağlamları ortaya konulacak. Ayrıca gelecekteki olası etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler yönünden araştırılması sağlanacak.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ OLUŞTURULACAK

Araştırma sonunda; mevcut durum ve eğilim kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulacak. Kısa, orta, uzun vadeli projeksiyon, öngörü ve analiz çalışmaları yapılacak. Analiz ve öngörüler doğrultusunda karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak çözüm önerileri oluşturulacak.

İŞTE KONU BAŞLIKLARI

TÜBİTAK’a bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu’na (SOBAG) 4 Mayıs’a kadar başvurulacak projelerin süresi azami 6 ay olarak belirlendi. Projenin destek üst limiti de 200 bin TL olarak açıklandı. Araştırmacıların projede sosyal ve beşeri yönden ele alacakları konu başlıkları şöyle sıralandı:

- Küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kriz yönetimi ve yönetişimi,

- Salgının küresel, ulusal ve yerel siyaset üzerindeki etkileri,

 - Etkili ve etkin sağlık iletişimi,

- Eğitim, sağlık, yargı gibi kritik kamu hizmetlerinin uzaktan erişim yoluyla ve çevrim içi sunulma uygulamaları,

- Okullardaki eğitime ara verilmesi ve sınavların ertelenmesi ile iptal olmasının etkileri,

- Salgınla bireysel ve ailesel başa çıkma stratejileri ve bunların psikolojik, sosyolojik, kültürel, ekonomik vb. değişkenlerle ilişkisi;

- Belirsizlik, kaygı, korku ve stresin çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar üzerindeki etkileri ve oluşturduğu riskler ve bunların etkisini azaltan, artıran olası faktörler,

- Salgın nedenli kaybı olan ailelere, sağlık personeline ve risk altındaki tüm gruplara acil klinik müdahalelerin geliştirilmesi ve psiko-sosyal desteklerin sağlanması,

- Salgının yerleşim birimleri üzerindeki etkisi, salgınla mücadelede kentsel yaşam kalitesinin sağlanması.

EKONOMİK ETKİLERİ DE ARAŞTIRILACAK

Salgının ekonomik etkileri yönünden ele alınacak konu başlıkları da şöyle:

-Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde makro, mikro seviyede ekonomi, ticaret, finans, istihdam ve iş modelleri üzerindeki etkileri,

- Salgının farklı sektörlerde yol açtığı arz-talep durumları, tedarik zincirleri, üretim kapasitesi, dijitalleşme ihtiyaçları; finansa erişim, istihdam açılarından sorunlar ve çözüm yolları; ekonomik kurtarma paketlerinin bireysel ve sektörel etkileri,

- Küresel yatırımlardaki değişiklik, doğrudan yabancı yatırımların eğilimleri,

- İş güvenliği, kurumsal risk yönetimi, yeni insan kaynakları uygulamaları, yeni çalışma ilişkileri açısından salgının etkileri.

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKIlaçKorona Virüs AşıSosyal Ve Beşeri Etkileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşinin böbreğiyle hayata tutunmak isterken koronavirüse yenildi
Eşinin böbreğiyle hayata tutunmak isterken koronavirüse yenildi
Genç doktorun acı ölümü! kendini hastalarına adamıştı
Genç doktorun acı ölümü! kendini hastalarına adamıştı
Telefonu virüsten streç film ile koruyun
Telefonu virüsten streç film ile koruyun
Yılın Çevirmeni ödülünün sahibi Nevzat Erkmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Nevzat Erkmen kimdir?
Yılın Çevirmeni ödülünün sahibi Nevzat Erkmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Nevzat Erkmen kimdir?
Sokağa çıkma yasağında gazeteler evlere dağıtılacak
Sokağa çıkma yasağında gazeteler evlere dağıtılacak
Suriye'nin Çin'den gelen iki kolilik coronavirüs yardım kiti için tören düzenlemesi sosyal medyanın diline düştü
Suriye'nin Çin'den gelen iki kolilik coronavirüs yardım kiti için tören düzenlemesi sosyal medyanın diline düştü

Popüler Haberler

Hangi kamu ve özel bankaları kredi erteleme işlemleri yapıyor? Kredi erteleme için faiz alınıyor mu, nasıl yapılıyor, kaç ay erteleniyor?
Buzağı 1. Dönem destekleme ödemeleri miktarı
Instagram hikayeleri istenmeyen kişilerden nasıl gizlenir?
Herkese 10 Bin TL. Korona virüs temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
2020 Elektrik tüketim fatura desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Açık Kapı uygulaması ile 400 TL Bayram Harçlığı yardımı var mı?
Şokta 22 Nisan – 29 Nisan 2020 aktüel ürün indirim broşürü
25 Bin TL düşük faizli ve 6 ay ödemesiz esnaf destek korona virüs kredisi
Peros reklamı şarkısı bu da geçer dayanmalıyızı kim söylüyor?
Nüfus cüzdanı seri no nerede yazar? Seri no nasıl bulunur?
Vodafone Yanımda uygulaması Teklif ver yarışması ile iPhone 11 Pro kazanma şansı
Koronavirüste İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler hangileri?
Whatsapp’tan birinin beni engellediğini veya engellendiğimi nasıl anlarım?
E-Devlet İçişleri Bakanlığı Açık Kapı uygulaması başvuru şartları nelerdir? İçişleri Bakanlığı başvuruları erişime açıldı!
Survivor 2020 birleşme partisi futbol maçında Ertem Şener ile Ümit Karan sürprizi
Migros 23 Nisan 2020 çocuk bayramı kampanyalı indirimli ürünler listesi
MEB 2020 yılı 4 ve 8 Yıllık görev süresi dolacak okul yöneticileri listesi
İrem Helvacıoğlu ile Eser Alp çifti ayrıldı mı?
Sokağa çıkma yasağında açık kalacak yerler nereler?
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? Uygulama ne işe yarıyor? Vaka ve güncel haritadaki hastalar için uyarı sistemi
Yaz tatili kısalacak mı, yaz tatilinde okullarda eğitim devam edecek mi? Tatil kaç gün olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.