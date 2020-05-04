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Tüm burçların 4 - 10 Mayıs 2020 haftalık burç yorumları

Önemli kararlarını verirken haftalık burç yorumlarını dikkate alanlar için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta nelerin beklediğini sizler için hazırladık. İşte, tüm burçların 4 - 10 Mayıs 2020 haftalık burç yorumları.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:19
Tüm burçların 4 - 10 Mayıs 2020 haftalık burç yorumları

Koç burcu 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

Bu süreç içerisinde dikkat etmeniz gereken birçok husus bulunuyor. Özellikle maddi açıdan sıkıntı yaşayacağınız bir dönem geçirebilirsiniz. Bu yüzden gereksiz harcamalardan kaçınmakta ve savurganlık yapmamanızda fayda var. Bunun yanı sıra halihazırda bir işiniz bulunuyorsa veya yeni bir iş başlangıcı için planlar yapıyorsanız bunları bir süre askıya almakta fayda var. Özellikle ortaklı işlerden kaçınmanız oldukça önemli.

Uzun süredir bir sağlık problemi veya halsizlik gibi şikayetleriniz bulunuyorsa bu hafta sizler için oldukça sıhhatli ve rahat geçecek. Bu hafta yeni bir egzersiz rutinine veya sağlıklı beslenme gibi alışkanlıklar edinebilmeniz için şanslı bir hafta olacak. 

Boğa burcu 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

Bu hafta boğa burçlarını oldukça güzel gelişmeler bekliyor. Sevildiğini hissedeceği, birkaç yakın dostundan iyi dilekler ve hediyeler alacağı güzel bir hafta olacak. Boğa burçlarının hareketlenmeye başlayan aşk hayatları maalesef bu hafta da olumlu sonuçlar ile neticelenmeyecek. İlişkisi olan boğalar bu hafta karşı cins ile sık sık tartışma yaşayabilir, ilişkisi olmayan boğa burçları ise yeni biri ile tanışabilir fakat istediği sonucu elde edemeyebilir.

Finansal anlamda rahat bir hafta geçirecek olan boğa burçları, geçmişte vermiş oldukları bir borcun geri dönüşüne şahit olabilir. Bu hafta sağlık açısından birtakım sıkıntılar yaşayabilecek olan boğa burçlarının yemek rutinlerine dikkat etmesi ve eklem- kemik ağrılarını göz ardı etmemesi oldukça önemli.

İkizler burcu 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

Bu hafta ikizler burcu Dolunay etkisinde. Bu yüzden çalışma şartlarınız ve sağlığınız ön plana çıkıyor. Yeni bir diyet programı için hazırlıklara başlayan ikizler burcu için bundan daha verimli bir zaman olamaz. Vücudunuz bu hafta kendini yenilemek için oldukça elverişli bir döneme giriyor. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz şu dönemde spor ve diyet için gerekli enerjiyi kendinizde bulabilirsiniz.

Ayrıca bu hafta aşk hayatınızda hareketlenmeler yaşanabilir. Yeni bir insanla tanışabilirsiniz, bu insan ilk etapta size pek hitap etmese de sonrasında güzel şeyler yaşanabilir. O yüzden bu hafta tanıştığınız insanlara ikinci bir şans vermeyi ihmal etmeyin.

Yengeç burcu 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç burçları için bu hafta yeni başlangıçlar haftası olabilir. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Aşkın, sevginin ve tutkunun zirvede olacağı bu hafta, ev halkı ile birtakım sorunlar yaşanabilir. Özellikle kardeşleriniz varsa onlarla aranızda gerçekleşen diyaloglara dikkat etmenizde ve alttan almanızda fayda olabilir. Çünkü gerçekleşen tartışmalarda kendinizi savunmak için yeterli enerjiyi kendinizde bulamayabilir ve haksız konuma düşebilirsiniz. 

Bu hafta sizin için dönüm noktası olabilir. Sıkılmış olduğunuz işlerden, birlikteliklerden kurtulabilir ve kendinize yeni bir yol çizebilirsiniz. Bu çizeceğiniz yol bir evlilik adımı ya da bir boşanma bile olabilir. Ama bu hafta alacağınız kararlara dikkat etmenizde fayda var.

Aslan burcu 4 – 10 Mayıs haftalık yorumları

Bu hafta aslan burçları için oldukça hareketli bir hafta olacak. Küçük bir seyahat planlayan aslan burçları bu planı gerçekleştirmek için birtakım girişimlerde bulunabilir. Arkadaşları ve ailesi ile sürekli iletişim halinde olacak olan aslan burçları bu süreç içerisinde birçok kez hayal aleminde kaybolabilir.

Geçmişe dönük bir iç hesaplaşma ile karşı karşıya kalabilecek olan aslan burçları bu hesaplaşmadan rahatsız olabilir. Bunun yanı sıra bencillik ile suçlanabilecek aslan burçları yakın çevresi dışındaki insanlarla bu hafta mesafeli olmalıdır. Ayrıca aslan burçları bu hafta uzun süredir beklemiş oldukları mutlu bir haberi alabilirler. 

Başak burcu 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

Başak burçları bu hafta alacakları bir telefon ile derin düşüncelere dalabilir. Bu telefon eski bir arkadaştan olabileceği gibi akrabada olabilir. Size kırılmış birinin bu telefonu size üzebilir. Bu kırgınlığı gidermek adına özür dilemeniz oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra geçmişte yapmış olduğunuz bir olumsuzluk karşınıza çıkabilir. Bu açıdan bir iç hesaplaşma yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızla alakalı radikal bir karar alabilirsiniz. Bu karar, yatay geçiş veya erasmus gibi şeyler olabileceği gibi okuduğunuz bölümün size göre olmadığını düşünüp bırakma kararı da olabilir. Aile içerisinde yaşanabilecek ufak bir sorunu tüm aile fertlerinin ortak kararları çerçevesinde çözüme ulaştırabilirsiniz. Bu hafta bir arkadaşınız sizden borç para isteyebilir. 

Terazi burcu 4 – 10 Mayıs haftalık yorumları

Bu hafta bütçenizi dengelemek adına bazı kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınıza maksimum derecede dikkat edeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Bunun yanı sıra bu hafta hesaplanmamış masraflarla karşılaşabilirsiniz. Bu masrafları sizi bir nebze endişelendirse de beklemediğiniz bir destek sayesinde rahatça masrafları karşılayabilirsiniz. 

Bunların yanı sıra dolunay haftası olan 4-10 Ekim haftası ruhsal açıdan kendinizi toparlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu açıdan alacağınız kararlar ile terapi seanslarına başlayabilirsiniz. Bu terapiler ile kendinizi çok daha rahat ve özgür hissedeceğiniz bir dönem başlayabilir. 

Akrep burcu 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

Bu hafta akrep burçları için hüzünlü geçebilir. Çak sevdiğiniz bir arkadaşınıza vermiş olduğunuz değerin karşılığını alamamak sizi üzebilir. Ayrıca bu hafta kalabalık aile toplantılarında bulunabilirsiniz veya akrabalarınızla sıkı fıkı olacağınız bir döneme girebilirsiniz. Bu süreçte insanlarla olan iletişimlerinize özen göstermeniz gerekmektedir. Mesafeli olmakta her zaman fayda vardır bunu asla unutmayın. 

Sağlığınızın iyi yönde değişeceği bu hafta, yeme içme düzeninize dikkat etmek bu değişimin hızını arttıracaktır. İş hayatınızda yeni düzenlemeler yaşanacağını söylemekte bu hafta için uygun olabilir. Bu düzenlemelere ayak uydurmak ve alışmaya çalışmak sizi bir nebze zorlayabilir. 

Yay burcu 4 – 10 Mayıs haftalık yorumları

Bu hafta teknolojik aletleriniz ile ilgili birtakım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntılar size pahalıya mal olabilir. Bu yüzden kullandığınız teknolojik aletleri daha özenli kullanmanız sizin için iyi olabilir. İş veya eğitim hayatınızla ilgili elinize ulaşacak bir belge sizi oldukça mutlu edebilir. Bu kapınızı çalan bir şans olabilir bu şansı iyi değerlendirmeniz durumunda ileriye dönük güzel şeyler başlayabilir. Bunun yanı sıra bu hafta erkek arkadaşınız varsa onunla aranızdaki ilişkinizi ve bağın daha da kuvvetleneceği bir hafta olacak. 

Oğlak burcu 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

Oğlak burçları bu hafta adeta bir iyilik meleği gibi insanların hayatına dokunacak. Oldukça hassas ve duyarlı bir haftanın oğlakları beklediğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra önceden planlanmış bir durumda yaşanacak olumsuzluklar ve aksaklıklar oğlak burçlarını bir nebze üzebilir. Bu durumda yapmaları gereken olumsuzluklara takılmamak ve pes etmemek olacaktır. 

Kova burcu 4 – 10 Mayıs haftalık yorumları

Kova burçları aşk, iş, sağlık, sosyallik açısından oldukça bereketli bir haftaya giriyor. İş arayan kova burçları için şans ayaklarına gelecek. Alacakları bir iş teklifi çoğu kova burcunun beklentilerini karşılayacak. Aşk hayatında tüm korkularından ve güvensizliklerden arınacak olan kova burcu yeni aşklara yelken açabilir. Aile büyüklerini bu hafta ziyaret etmek psikolojik olarak kova burçlarına oldukça iyi gelecek. Ayrıca bu hafta kovalar oldukça titiz bir hafta geçirecek. Her yeri temizlemek isteyecek.

Balık burcu 4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

Balık Burçları bu hafta oldukça depresif bir hafta geçirebilir. Hiç olmadık kuruntular ile zihnini oyalayabilir. Balıklar bu hafta sevgi ve şefkate ihtiyaç duyabilir. Ayrıca balıkları bu hafta yeni iş teklifleri de bekliyor olabilir. Baş ağrısı ve eklem ağrıları yaşayabilecek olan balık burçlarının vücut ısılarını korumları oldukça önemlidir.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 01:19
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