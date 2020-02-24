Tüm trafik ve vergi borçları artık tek adresten online olarak ödenecek!

Gelişen teknoloji ile birlikte intenet insan hayatının her yerinde yerini aldı. Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme son dakika olarak yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklananlara göre araç sahipleri vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu ve kuruluşlarında bulunan borçlarını tek bir adres üzerinden ödeyebilecek.

Türkiye’de bulunan milyonlarca araç sahibi vergi borcu, trafik borcu vb. borçlarını farklı kurumların intenet sitelerine girerek ödemekte. Araç sahiplerine müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi.

Araç sahiplerine müjde

Araç sahiplerinin birçok site üzerinden borç ödemesi yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “tek sayfada bütün borç bilgilerine ulaşılabilecek.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek." ifadelerini kullandı.