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Turiste hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira ceza

Senegalli bir turiste hakaret ettiği için yargılanan taksici hakkında karar çıktı. Mahkeme, taksiciye 4 bin 500 lira para cezası kesti.

20 Aralık 2019 Cuma 17:04
Turiste hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira ceza

Atatürk Havalimanı'ndan taksisine aldığı Senagalli turiste hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan taksi şoförünün cezası belli oldu.

Havalimanı'ndan aldığı turist ile birlikte yolculuk yaptığı sırada kendisine sorduğu soruları hakaret sayan turist taksici Osman Keleş'i şikayet etti. 22 Mart tarihinde yaşanan olay da Osman Keleş, turiste 'Sen terörist misin?', 'Camileri bombalamaya mı geldin?' dediği ve ayrıca zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansımıştı.

Turistin de şikayeti üzerine hakkında işlem başlatılan taksi şoförü hakkında İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesine açılan ve 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karar duruşması yapıldı.

Mahkeme heyeti karar açıklamadan önce sanık Osman Keleş'in son avunmasını aldıktan sonra “Tehdit” ve “Kişiler arasında ayrımcılık yapmak” suçlarından beraatına, ve ayrıca “Hakaret” suçundan da 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, cezanın hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:04
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