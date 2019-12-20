Turiste hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira ceza

Atatürk Havalimanı'ndan taksisine aldığı Senagalli turiste hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan taksi şoförünün cezası belli oldu.
Turistin de şikayeti üzerine hakkında işlem başlatılan taksi şoförü hakkında İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesine açılan ve 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karar duruşması yapıldı.
Mahkeme heyeti karar açıklamadan önce sanık Osman Keleş'in son avunmasını aldıktan sonra “Tehdit” ve “Kişiler arasında ayrımcılık yapmak” suçlarından beraatına, ve ayrıca “Hakaret” suçundan da 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, cezanın hükmünün açıklanması geri bırakıldı.
Son Güncelleme: 20.12.2019 17:04