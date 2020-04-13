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Türkiye'nin turizm cenneti o şehirde korona'ya rastlanılmadı!

Türkiye'nin Turizm Cenneti olan Antalya'nın Kaş ilçesinde henüz korona virüs salgın hastalığına rastlanılmadığı duyuruldu.Ayrıca yapılan açıklamada Jandarma ekipleri tarafından ilçeye giriş ve ilçeden çıkış yapan araçların çok sıkı bir şekilde kontrol edildiği söylendi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 17:17
Türkiye'nin turizm cenneti o şehirde korona'ya rastlanılmadı!

İlk korona virüs vakasının ülkemizde 11 mart tarihinde görülmesinden sonra hemen hemen tüm şehirlerimizde rastlanılan korona virüs vakasına Turizm Cenneti olan Antalya'nın Kaş ilçesinde henüz rastlanılmadığı Kaş Kaymakamı Bülent Karacan tarafından açıklandı.

Kaymakam Karacan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır. Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için ilçe giriş çıkışlarında sıkı kontrollerimiz devam edecek olup, dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah korona virüsü Kaş ilçemize giremeyecektir” dedi.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" konulu genelgesi çerçevesinde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar gereği Kaş’ta jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi. İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR
Yapılan denetimlerde, sağlık görevlileri tarafından otomobil içerisinde ateşi ölçülen kişilerden şartları uygun olanların geçişine izin verildi. Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçe emniyet müdürü Erkan Kaçar ile denetim bölgelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karacan, emniyet kontrol noktasında güvenlik görevlilerine kolaylık diledi ve vatandaşları bilgilendirdi.

Son Güncelleme: 13.04.2020 17:28
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşKoronanın Giremediği IlçeKoronanın Olmadığı şehir
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