Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi noter listesi 29 Aralık Pazar açık noter listesi

Hafta içi mesai nedeniyle noterlerde işlerini halledemeyen vatandaş, hafta sonu çalışan nöbetçi noterleri araştırıyor. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından uygulanmaya koyulan bu sistem vatandaşı sevindirdi. Hafta sonu noterlerde olan işlerini halleden vatandaş hafta içi mesai saatine rahatlıkla devam edebiliyor.

Her hafta sonu açık olan nöbetçi noterler listesi Türkiye Noterler Birliği tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan listede noterlerin mesai saatleri ve hangi noterlerin açık olduğu yer almaktadır. Hafta sonu açık olan noterler vatandaş tarafından merak ediliyor.

15 Aralık Pazar günü hangi noterlerin açık olduğu araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki noterler merak ediliyor.

İSTANBUL- ANKARA- İZMİR NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ

Özellikle nüfusu yoğun olan yerlerde ve devlet memurunun olduğu yerlerde hafta sonu nöbetçi olan noterlerin listesi araştırılıyor. Nöbetçi noterlerin nerelerde olduğu araştırılıyor. Uzun zamandır uygulanan nöbetçi noterler sistemi vatandaşın işlerini kolaylaştırdı.

Hafta içi çalışmaktan noterdeki işlerini halledemeyen vatandaş hafta sonu nöbetçi noterlere giderek işlerini halledebilmektedir. Cumartesi ve Pazar nöbetçi olarak çalışan noterlerin listesi Türkiye noterler birliği resmi intenet sitesi üzerinden liste şeklinde yayınlanmaktadır.

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ?

Hafta sonu nöbetçi noterler bulunmaktadır. Nöbetçi olarak çalışan noterlerin mesai saati sabah 10.00 da başlar ve 16.00 da biter.

Nöbetçi noterlerin listesine şu linkten ulaşabilirsiniz:

https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx