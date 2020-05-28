Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Gökyüzünde beliren ışık topu ne anlama geliyor?

Dün akşam saatlerinde bir çok ilden görülen gökyüzünde beliren ışık topu görüntüleri herkes tarafından en çok merak edilen konular arasına girdi. Işık topu baz vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken herkesin aklında Türkiye'ye göktaşı mı düştü? sorusunu getirdi.

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Gökyüzünde beliren ışık topu ne anlama geliyor?
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Meteoroloji yetkililerine göre olay 20.31 sırasında meydana gelen olayda, Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan gibi birçok ilden görülen ışık topu sosyal medyanın gündemine düştü. İlk değerlendirmelere göre ise bu durum 'Beklenen bir göktaşı yağmuru' olduğu yönünde.

Karadeniz'de yaşayan vatandaşlar sosyal medyada gökyüzünde 'ışık topu' gördüklerini iddia ederlerken diğer illerde gökyüzünde o ışık topunu gördüklerini öne sürdüler. Güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerden sonra ise 'Türkiye'ye göktaşı mı düştü? sorusu en çok yanıt arayan soru olarak kaydedildi.

Türkiye'ye göktaşı mı düştü?

Artvinli ve Trabzonlu sosyal medya kullanıcıları, gökyüzünde "ışık topu" gördüklerini söylediler ve diğer taraftan Trabzon'un yerel medyası emniyetten aldığı bilgiye göre; Trabzon Emniyeti, kentin birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiğini doğruladı. Yeryüzü ile alakalı her hangi bir durum olmadığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Sivas’a vağlı Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde yaşayan bir çok vatandaşta jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundular. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen notalara giderek inceleme başlattılar.

Türkiye'ye göktaşı mı düştü?

Göktaşı olarak  değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü. O anı ise Bingöl Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Erzurum’da akşam saatlerinde hava aniden aydınlanması sonrasında göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansıdı. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

Türkiye'ye göktaşı mı düştü?


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