betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107310
ALTIN
317.732
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.9129
EURO
6.9470

Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu, doğal doku yok oluyor!

Su Politikaları Derneği açıkladı, Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu, doğal doku yok oluyor!

02 Mart 2020 Pazartesi 21:59
Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu, doğal doku yok oluyor!

Su Politikaları Deneği’nin hazırladığı rapora göre Türkiye’nin gölleri hem iklim değişikliği hem de kir nedeniyle kurumaya yüz tutmuş durumda.  Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘’Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı’’ kapsamında Van, Tuz, Manyas, Mogan ve Sapanca göllerindeki tahribata dikkat çekilmişti.

Su Politikalar Deneği’nin sunmuş olduğu ‘’Doğal Göller ve Sulak Alanlardaki Su Yönetimi Sorunlarımız ve Çözüm Önerileri’’ başlıklı raporda da, 300’e yakın gölün %60’ının kuruduğu özellikle belirtildi.

Doğal doku yok oldu!

Raporda şu ifadelere yer verildi:

‘’Kirlilik nedeniyle neredeyse tüm göl alanları doğal dokusunu kaybetti. Türkiye’nin bir zamanlar beşinci büyük tatlı su gölü olan Akşehir Gölü tamamen kurumuş, doğal göl özelliklerini kaybetmiş, kış aylarında su birikintisi haline gelmiştir.

Beyşehir gölü 26 metreden 6 metreye, Eğirdir gölü 14 metreden 5 metreye düşmüştür. Avlan, Seyfe, Kulu, Sarıgöl, Yarışlı, Kurugöl, Kırkpınar, Acıgöl, Uyuz, Suğla, Meke, Güvenç, Sasam, Kocagöl, Karagöl, Hotamış Sazlığı ve Küçük göl de ise su seviyeleri çok azalmıştır. Ülkemizdeki doğal göller ve sulak alanlarda karşılaşılan başlıca problemler su miktarındaki azalmalar, biyolojik çeşitliliklerin tehdit altında olması ve su kalitesindeki bozulmalardır. Tescilli olarak 76 adet sulak alan bulunmasına rağmen sadece 24'ünün sulak alan su yönetim planı mevcuttur. Göllerin izinsiz kullanımını ve kirletilmesini önlemeye yönelik yasal mevzuat düzenlenmeli.’’

İklim değişikliğinin etkisi büyük

Türkiye’de doğal ve insan kaynaklı nedenlerle ekolojik ve hidrolojik olarak olumsuz etkilere maruz kalan doğal göl ve sulak alanların sayısının her gün arttığına değinilen raporda, "Göllerdeki nitelik ve nicel olarak koşulların bozulması, ağırlıkla iklim değişimine bağlı olarak meteorolojiktir. Diğer bir ifade ile sıcaklığın buna bağli olarak da buharlaşmanın artması, yağışın düşmesi ile göllerin hidrolojik dengesi giderek bozulmaktadır”  ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 02.03.2020 21:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları 2 Mart 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksınız?
Günlük burç yorumları 2 Mart 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksınız?
SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları
SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları
2020 Tek taş yüzük modelleri
2020 Tek taş yüzük modelleri
Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?
Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?
Çocuklar için engelli sağlık kurul rapor alımı nasıl yapılır?
Çocuklar için engelli sağlık kurul rapor alımı nasıl yapılır?
Tazminat alma şartları nelerdir? 2020 İşten ayrılış ve diğer tazminat alım şartları
Tazminat alma şartları nelerdir? 2020 İşten ayrılış ve diğer tazminat alım şartları

Popüler Haberler

2020 Mart kira artış oranları belli oldu mu? 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 
Survivor 2020 yarışmacılar para alıyor mu?
2020 Mart ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Mart burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
Suriye nufüsu ne kadardır? 2020 Suriye nüfusü rakamları
Yeni Hayat dizisinin Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Defne Samyeli İle Kaan Sekban aşk iddiaları doğru mu?
Annelere 3 destek yardımı ile 8124 TL ödeme yapılacak!
2020 yılı final yapıp yayından kaldırılan diziler listesi
Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'nin yanındaki kim? Kaan Sekban kimdir?
Pantsir 1 silahı nedir? Rus hava savunma silahı Pantsir 1 özellikleri ve Pantsir 1 kullanan ülkeler
Rüyada altın görmek ne demektir? Rüyada altın görmenin anlamı ve tabiri
Mart 2020 PlayStation Plus oyunları açıklandı
0-6 yaş grubu çocuklar için okunabilecek kitap önerileri
TOKİ 2020 kura çekimi sonrası çıkan ev için ilk taksit ödemeleri ne zaman başlıyor?
TÜİK 2020 Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon yükselecek mi düşecek mi? Şubat 2020 Kira artış oranları ve enflasyon rakamları
Regaip Kandili’nde nasıl namaz kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekattır?
Dolar için yüksek faiz veren bankalar listesi 2020
Yerli otomobil TOGG kaç para olacak? Yerli otomobil TOGG ön sipariş bilgileri
Recep Ayı faziletleri ve Recep ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?
En ucuz N95 maske fiyatları ne kadardır? N95 maske tek kullanımlık mı?
2020 Hac ziyaretleri iptal mi edilecek? Umre ziyaretleri durduruldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.