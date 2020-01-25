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Türkiye'yi sarsan deprem can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 14'e yükseldi

Elazığ Sivrice merkezinde 24 Ocak 2020 saat 20.55'te yaşanan depremde ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artış gösteriyor. AFAD, son belirlemelere göre ölü sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 00:16
Türkiye'yi sarsan deprem can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 14'e yükseldi

AFAD, Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 günü saat 20.55 sularında 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Doğu Anadolu fay hattında yaşanan deprem sonrasında 4’ten daha büyük 8 depremin meydana geldiği ve toplam 60 artçı depremin yaşandığı belirlenmişti.

14 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı

İlk tespitlerde Elazığ’da 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 kişinin yaralandığı, Malatya’daysa 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 45 kişinin yaralandığı duyuruldu. Buna göre depremde şuana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve 57 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Elazığ İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etiği, Maden ve Sivrice’de de yıkılan binaların bulunduğu öğrenilmişti. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş depolarından bölge için 1689 çadır, 1656 yatak ve 9200 battaniyenin sevk edildiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Son Güncelleme: 25.01.2020 00:16
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