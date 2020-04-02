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Twitter'dan Türkiye'ye destek! Türkiyeyi Hedef gösteren hesaplar silindi

Twitter, sosyal medya üzerinden Türkiye'yi hedef gösteren asılsız haber oluşturan Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini duyurdu.

02 Nisan 2020 Perşembe 18:44
Twitter'dan Türkiye'ye destek! Türkiyeyi Hedef gösteren hesaplar silindi

Twitter aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkere yönelik asılsız haberler üreten hesaplara kayıtsız kalmadı.Bu hesapların güvenirliğini kontrol eden Twitter Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini duyurdu.

Twitter aynı şekilde bir network de Suudi Arabistan merkezli, Mısır, BEA gibi ülkelerde operasyon yapıp; Suudi liderliğini överek, Katar ile Türkiye'nin Yemen'deki politikalarını eleşitirildiğini tespit ettiği 5,350 hesabı kapattı.

Son Güncelleme: 02.04.2020 19:45
Anahtar Kelimeler:
Twitter
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