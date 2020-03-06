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Ülkemizden kaç göçmen gitti? İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen ve mülteci son rakamlarını açıkladı!

Yaşanan son gelişmelerin ardından göçmenler ülkemizden ayrılmaya devam ediyor. İnternet ortamında ise “ülkemizden kaç göçmen gitti?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen ve mülteci son rakamlarını açıkladı! İşte Türkiye’den ayrılan göçmenlerin tam sayısı…

06 Mart 2020 Cuma 14:54
Ülkemizden kaç göçmen gitti? İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen ve mülteci son rakamlarını açıkladı!

Son dönem içerisinde yaşanan gelişmeler ardından göçmenler Türkiye’den ayrılmaya devam ediyor. Binlerce kişinin ülkemizden ayrıldığı bilinirken tam sayının kaç olduğu merak edilenler arasında yer alıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden ülkemizden ayrılan göçmenlerin sayısını bildirdi. Süleyman Soylu elde edilen son bilgilere göre Türkiye’den ayrılan göçmen sayısının 130 bine ulaştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Saat 09.15 itibarıyla Türkiye geçmeye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469”

Diğer yandan farklı kaynaklardan elde edilen bilgilere bakıldığında Yunanistan sınırında bekleyen göçmenlere Yunan askerleri tarafından şiddet uygulandığı ve göçmenlerin sınırdan geri dönmeye zorlandığı ifade edildi. Yunan askerleri tarafından iki göçmenin öldürüldüğü ve bir kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 06.03.2020 14:54
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