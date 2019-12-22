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Uludağ Erikli yaylasında orman yangını!

Uludağ'da bulunan Erikli yaylasında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangına ekipler güçlükle müdahale ettiler.

22 Aralık 2019 Pazar 15:48
Uludağ Erikli yaylasında orman yangını!

Uludağ Erikli yaylasında henüz belirlenemeyn bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın başlar başlamaz olay yerine ursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler intikal etti.

Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler güçlkle müdahale ederken yangının kontrol altına alınma çalışmalarının yaklaşık 4 saat sürdüğü öğrenildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangın ile ilgili yaptığı açıklamada yangının yaklaşık bir hektarlık bir alanda etkili olduğunu söylerken şiddetli rüzgarın alevlere müdahaleyi engellediğini belirtti. Akın açıklamasında,  "Bize gelen ihbar üzerine ekiplerimiz hemen olaya müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Bu örtü yangınının, yıldırımdan kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.12.2019 15:48
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