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Ünlü şarkıcı Mabel martiz YKS'de gündem oldu

Bugün yapılan yks sınavında ünlü şarkıcı mabel martiz'in söylediği şarkının sözleri sınav sorusu olarak sorulunca mabel martiz kısa süre içinde gündem oldu. İşte YKS'de sorulan mabel martiz sorusu

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:21
Ünlü şarkıcı Mabel martiz YKS'de gündem oldu
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Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü ülke çapında yapılan YKS'de ünlü şarkıcı Mabel Martiz gündem oldu. 

Sınavın ilk oturumu olan TYT kısmında Türkçe testi sorularından birisi Mabel Martiz'in söylediği şarkının sözlerinden geldi.

YKS sınavına giren öğrencilerin anlatığına göre öğrencilere yöneltilen Türkçe test sorularından bir tanesinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" bu cümlede anlatılmak istenen ana konunun ne olduğu soruldu.Soruda sorulan cümle ise ünlü şarkıcı Mabel Martiz'İn söylediği ve çok sevilen bir şarkının içinde geçmesi sosyal medyada gündem olmasına yetti.

İşte soru karşısında sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar;


YKS'nın en güzel sorusuydu

 

 


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:21
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