Ünlü şarkıcı Mabel martiz YKS'de gündem oldu

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü ülke çapında yapılan YKS'de ünlü şarkıcı Mabel Martiz gündem oldu.

Sınavın ilk oturumu olan TYT kısmında Türkçe testi sorularından birisi Mabel Martiz'in söylediği şarkının sözlerinden geldi.

YKS sınavına giren öğrencilerin anlatığına göre öğrencilere yöneltilen Türkçe test sorularından bir tanesinde " Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil " bu cümlede anlatılmak istenen ana konunun ne olduğu soruldu.Soruda sorulan cümle ise ünlü şarkıcı Mabel Martiz'İn söylediği ve çok sevilen bir şarkının içinde geçmesi sosyal medyada gündem olmasına yetti.

İşte soru karşısında sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar;

YKS'nın en güzel sorusuydu