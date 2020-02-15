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UPS Kargo gönderi takibi nasıl yapılır? UPS kargom nerede? sorgulama işlemleri

Kargo gönderim - alım işlemlerinizi takip edebilmeniz açısından UPS kargo şirketi büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 4 farklı yöntemle kargonuzu takip edebilmenize olanak sağlayan UPS Kargo, bu işleminiz için sizden sadece müşteri numarası talep etmektedir. Kargonuzu takibinde kullanılabilecek bu yöntemler nelerdir? UPS Kargo takip sorgulama nasıl yapılır? UPS Kargo takip işlemleri...

15 Şubat 2020 Cumartesi 09:11
UPS Kargo gönderi takibi nasıl yapılır? UPS kargom nerede? sorgulama işlemleri

Kargo gönderim - alım işlemlerinizi takip edebilmeniz açısından UPS kargo şirketi büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 4 farklı yöntemle kargonuzu takip edebilmenize olanak sağlayan UPS Kargo, bu işleminiz için sizden sadece müşteri numarası talep etmektedir. Kargonuzu takip edebileceğiniz yöntemler ise;

1. UPS Kargo şubeleri

2. UPS Kargo Müşteri Hizmetleri

3.  UPS Kargo Web Sitesi

4. UPS Kargo Takip Uygulaması

UPS Kargo Şubelerinden Gönderi Sorgulama 

Size en yakın UPS Kargo şubesini ziyaret ederek kargo takip numarasımüşteri numarası ya da kimlik kartınız ile gönderinizin nerede olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Size en yakın  UPS Kargo şubesini öğrenmek için ise web siteleri üzerinden şubelerimiz yazan sekmeden şehir seçimi yaptıktan sonra kolayca öğrenebilirsiniz. 

UPS Kargo Şube Çalışma Saatleri 

Diğer kargo şirketlerinde olduğu gibi UPS Kargo şirketi de müşterilerine hafta içi mesai saatleri içerisinde yani 09:00-18:00 saatleri aralığında hizmet vermektedir. Hafta sonu ise yalnızca cumartesi günü 09:00-15:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri haricinde UPS Kargo tatil programı şu şekildedir;

- 1 Ocak Yılbaşı

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

- Ramazan Bayramı

- Kurban Bayramı

- 30 Ağustos Zafer Bayramı

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

UPS Kargo Müşteri Hizmetleri Gönderi Takip Sorgulama

Kargonuzun durumunu müşteri hizmetleri üzerinden öğrenmek istiyorsanız 0850 255 00 66  müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak gönderi takip numarası veya müşteri numarası nı ileterek kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. 

UPS Kargo Web Sitesi Gönderi Sorgulama

UPS Kargo  resmi intenet sitesi https://www.ups.com.tr/ adresine giriş yaparak  UPS Online menüsü üzerinden kolayca kargonuzu sorgulayabilirsiniz. Web sitesi üzerinden kargo takip  işleminizi gerçekleştirebilmeniz için ordino bilgileri dahil 4 farklı yöntem bulunmaktadır. 

- UPS Kargo takip numarası ile gönderi sorgulama

- UPS Kargo müşteri kodu ile gönderi sorgulama

- UPS Kargo pasaport sorgulama

- UPS Kargo ordino bilgileri sorgulama

UPS Kargo Takip Uygulaması ile Kargo Sorgulama

Bu yöntem ile kargo takibi yapmak istiyorsanız öncelikle akıllı cihazınıza

UPS Mobile ygulamasını yüklemeniz gerekmektedir. Uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra uygulamaya giriş yapmanız ve  "Takip Et" menüsü üzerinden UPS Kargom Nerede  sekmesinden işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. 

Son Güncelleme: 15.02.2020 09:11
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