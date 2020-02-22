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Uşak Banaz'da baraj çatladı, köyler boşaltılıyor ve okullar tatil edildi

Bahadır Barajı’nda çatlak! Uşak Banaz'da baraj çatladı, köyler boşaltılıyor ve okullar tatil edildi. Devlet Su İşleri tarafından kontrollü şekilde boşaltılan bölgede yaşayan insanlar oldukça endişeliler…

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:27
Uşak Banaz'da baraj çatladı, köyler boşaltılıyor ve okullar tatil edildi

Uşak’a bağlı Banaz ilçesinde yer alan Bahadır Barajı’nın taban bölümünde gece saat 02.00 civarlarında bir çatlak oluştu. Çatlağın köylüler tarafından fark edilmesinden hemen sonra yetkililere durum bildirildi. Herhangi bir taşkın ihtimaline karşılık barajın içindeki su boşaltılmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre şimdiye kadar barajda bulunan suyun yaklaşık 60 santimlik bölümü dereye boşaltıldı.

Baraj etrafında yer alan 2 köyde evlerin boşaltılma kararı alındığı bilinirken 4 köyde ise okullar tatil edildi. Öğrencilerin okullarına gittikleri yol üzerinde barajın onarım çalışması yapıldığında Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okulların tatil edildiği açıklandı. Diğer yandan baraja ve dereye yakın olan köylerin de jandarma ekipleri kontrolünde boşaltıldığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 22.02.2020 17:27
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