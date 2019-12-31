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Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?

Günümüzde yüz tane meslek grubunda aranan şartlardan biri olan ustalık belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir. İşte, Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır sorusunun cevabı.

31 Aralık 2019 Salı 02:25
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?

Birçok meslekte çalışma arkadaşı aranırken veya kişi kendi iş yerini açmak isterken aranan önemli kriterlerden biri de, kişinin ustalık belgesine sahip olup olmamasıdır. Ustalık belgesine ihtiyaç duyulan meslekler devlet tarafından belirlenmiştir. Bu belge bir iş yeri açmakta veya bir alanda ilerlemek isteyen vatandaşların sahip olması gereken belgedir.

Teknik, el becerici ve bilgi isteyen birçok meslek grubunda, ustalık belgesi şartı aranmaktadır. Bu tür mesleklere mensup olan ve bir iş yeri açan vatandaşların iş yerlerinin duvarında ustalık belgesi asması gerekmektedir. Vatandaşlara bu ustalık belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir.

USTALIK BELGESİ NEDİR?

Mesleki Eğitim Kanununda geçen tanıma göre, “Usta“, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen kişilere denir. Üretimi planlayan; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyen, üretimle ilgili hesaplamaları yapabilen kişilere verilen mesleki yeterlilik belgesine de Ustalık Belgesi denmektedir. Ustalık belgesi üretim ve hizmet alanında çalışmak isteyen vatandaşlara verilen bir belgedir. Ustalık belgesi alan kişiler kendi alanlarında bir mesleki kuruluş açabildikleri gibi bu belgeyle bir iş yerinde de çalışabilirler.

USTALIK BELGESİ NASIL ALINIR?

Ustalık belgesi, günümüzde mesleki eğitim veren merkezler tarafından verilmektedir. Bu belgeye sahip olmak isteyen vatandaşların, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruda bulunan vatandaşlar ustalık sınavına alınırlar.

Vatandaşların öncelikli olarak kalfalık belgesi almaları gerekir. Kalfalık belgesi aldıktan sonra ustalık eğitimine katılmış kişiler, ustalık eğitimi çalışma süresi kadar çalışmış olmaları şartıyla ustalık sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bu çalışma süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu 5 yılın sonunda sınava girip başarılı olan vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgesini almaya hak kazanır. Günümüzde 100 farklı meslek grubuna bu eğitim ve belge verilmektedir. 

USTALIK BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR;

-Okul diplomalarının aslı ve önlü arkalı fotokopisi

-Nüfus Cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopisi

-4 adet güncel vesikalık fotoğraf

-Sağlık durumunun mesleki açıdan uygun olduğunu gösteren doktor raporu

-Başvuru dilekçeniz

USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ustalık belgesi almak isteyen vatandaşların belli şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartlar şöyle; 

-Yapmak istediği meslek dalından meslek lisesi mezunu olanlar

-İlkokul mezunlarının yapmak istediği meslek dalında toplam 11 yıl çalışmış olması 

-Lise ve üstü mezunlarının yapmak istediği meslek dalında toplam 8 yıl çalışmış olması

-SGK hizmet dökümünü belgelemeleri gerekir

-Ustalık sınavına girmeleri gerekir

-Ustalık sınavından başarılı sonuç almaları gerekir

-Çalışılan meslek dalında bakanlık tarafından ilan edilen tarihten itibaren 3 ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekir

-18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir

-16 yaşını doldurmuş olup kapsam ve süreleri Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlerden geçmeleri gerekir

-Kalfalık belgesini almış olmaları gerekir

-Kalfalık belgesini almış ve 22 yaşını doldurmuş olmaları gerekir

-Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olmaları gerekir

-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan kurslara katılmış olmak

Son Güncelleme: 31.12.2019 02:25
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