Usulsüz, abonesiz kaçak elektrik kullanmanın cezası nedir, ne kadardır, kaç liradır? 2020 Kaçak elektrik kullanma cezası nereye, nasıl ödenir?

Kaçak elektrik kullanımı maalesef ülkemizde oldukça yaygın kullanılıyor. Kaçak elektrik yasalara aykırı olarak para ödemeden kullanılan elektriktir. Ancak kaçak elektrik kullanımının birçok yöntemi vardır.

Öneğin bazı durumlarda elektrik sayacı bozuluyor ve daha az kullanım gösteriyor ve kullanıcının bu durumu fark edip yetkililere bildirmemesi kaçak kullanımdır. Bunu dışında bir abonenin başka kişilere elektrik gücü sağlaması da kaçak elektrik kullanımına girmektedir. Bu kullanımların dışında mühürlenen sayacın izinsiz bir şekilde açılarak kullanılması da kaçak elektrik kullanımına girer.

Kaçak elektrik kullanımı kişilere ilk başta avantaj gibi gelse de sayaç kontrolünün yapılmaması sebebiyle birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bu nedenle kaçak elektrik kullanmamak çok önemlidir. Kaçak elektrik kullanımı bazen fark edilmiyor bu durum sayacın bozulmasıyla alakalıdır. Bu nedenle sayacınızı belli aralıklarla kontrol edin.

Kaçak elektrik kullanım cezası ne kadardır?

Kaçak elektrik kullanımı mühürlenmiş sayaçların kullanılması ve ödeme yapılmadan kullanılmaya devam etmesi gibi durumlar için cezai işlem uygulanmaktadır. Bu kişilere ilk olarak ihtaname gönderilir.

Gönderilen ihtanamenin içinde kaç gün içinde ödeme yapılması gerektiği yazmaktadır. EPDK tarafından elektrik tedariki sağlayan firmalar belirtilen kesme ve açma ücretinin 5 katı kadar ücret öder. Bu ödemeler firma veya meskene göre değişmektedir. Bir ev için açma kapama bedeli 5 kat olarak belirlenir. Açma kapama bedelini bağlı olunan kurumu arayarak öğrenebilirsiniz.

Kaçak elektrik cezasına nasıl itiraz edilir?

Bazı durumlarda kaçak elektrik kullanımı tespit edilir ancak abone sahibi bu kullanımı yapmadığını iddia ediyorsa bunun için itiraz edebilir. Kişi bu durumdan eminse bağlı olduğu kuruma giderek dilekçe yazarak itiraz edebilir.

Ancak dilekçe yazılırken şu durumlara dikkat edilmelidir:

Kurum aboneye matbuu dilekçe verecektir, dilekçe eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve doğru bilgiler yer almalıdır.

Yeni taşınılan bir evde bu tarz bir sorun yaşanmışsa, abonenin yeni taşınmış olduğuna gösteren bir sözleşme ve abone üzerine bir ikamet belgesi de abone için açılacak olan itiraz dosyasında yer almalıdır.

Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra abonenin dosyası incelenmesi için heyete gönderilir.

İtiraz edilmesi durumunda yapılan itiraza geri dönüş yapılması biraz zaman alabilir. Eğer yapılan itiraz da haklı bulunmazsanız belirtilen cezanın ödenmesi gerekmektedir. Ancak itirazda haklı bulunursanız eğer bir ücret ödemişseniz bu ücret size geri ödenecektir.

Kaçak elektrik cezası nasıl hesaplanır?

Kaçak elektrik kullanımı hakkında uygulanan cezalar yönetmelikte yer alan 26, 27, 28, 29 ve 30 maddelerinde yer alıyor. Bir kişinin kaçak elektrik kullanımı tespit edilmişse cezalar faturaya dahil edilir. Bu cezalar şu şekilde hesaplanmaktadır:

Abonenin kaçak kullanımı tespit edildiği anda, abonenin kullandığı kaçak tüketim hesaplanır ve müşteri gurubuna göre aktif enerji bedelinin tek terimine göre 1,5 kat olacak şekilde ceza bedeli hesaplanarak kullanıcının faturasına yansıtılır.

Abone tekrardan usulsüz kullanım yaparsa bu durumda 2 kat tahakkuk bedeli hesaplanarak ödeme yapması istenir.

İhbaname aldıysanız ödeyeceğiniz tutar açma kapama bedelinin 5 katı olarak hesaplanır ve ödememeniz halinde hukuki süreç başlar.

Kaçak elektrik ihbarı nasıl yapılır?

Kaçak elektrik kullanımı oldukça önemlidir. Eğer siz kullanım yapmıyorsanız dahi çevrenizde kullanan kişiler varsa bu durumu bildirmeniz gerekmektedir. Bir abonenin kaçak elektrik kullanımı tespit edilmişse yapılması gereken ceza her ay faturaya ek %15 olarak yansıtılır. Kaçak elektrik kullanımı tespit edilen kişinin kaçak elektrik kullanımını sona erdirmesi halinde daha sonrası için bir ücret alınmaz. Kaçak elektrik kullanımında ihbar süreci şu şekilde işliyor:

Abone olduğunuz ya da kişinin abone olduğunu düşündüğünüz dağıtıcı firmanın sitesine girerek kaçak ihbar formu doldurabilirsiniz,

Kurumun varsa Twitter adresinden mesaj ya da mention göndererek ihbarda bulunabilirsiniz,

Kurumun uygulamaları üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz,

Kurumun çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunabilirsiniz.

Kaçak elektrik kullanan birini tespit edip ihbar etmekten korkmayın. İhbar durumlarında sizin adınız gizli kalmaktadır. Bu nedenle tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değildir.