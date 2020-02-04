Uzmanların açıklamalarına göre Kumburgaz fay hattında hareketlilik bekleniyor!

Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen depremler sonrasında vatandaşlar uzmanlar tarafından yapılan deprem açıklamalarını yakından takip etmeye başladılar. Son olarak Prof. Dr. Naci Görür Kuzey Anadolu fay hattının Kumburgaz kolunda yakın bir zaman içerisinde hareketlilik yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu uyarıların üzerine Kumburgaz fay hattının nerede olduğu araştırılmaya başlandı.

Kumburgaz fay hattı Büyükçekmece’nin 15 kilometre açığından geçmektedir. Marmara fayı üstünde bulunan hat deprem açısından sessizdir. Bu bağlamda kırılması ile ilgili bazı beklentiler ortaya çıkmıştır.

Kumburgaz Nerededir?

Kumburgaz, İstanbul Avrupa yakasında yer alan ve Marmara Denizi kıyısında 1892 hektarlık alanda yer almaktadır. 8 kilometre boyunca uzanan bir sahil şerididir. Daha önceden Çatalca’ya bağlı olan Kumburgaz sonrasında 1988 senesinde Büyükçekmece’nin ilçe olması ile buraya bağlanmıştır.

Fay Hattı Sorgulama

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar kendi evlerinin herhangi bir fay hattına yakın olup olmadığını merak etmeye başladılar. Konutların fay hattına yakın olup olmadığının sorgulanabilmesi için MTA’nın haritası kullanılabilmektedir. MTA resmi sayfasına girilmesi sonrasında yer bilimleri sekmesine geçerek burada çıkan harita üzerinde istenilen konumun bulunarak fay hattı ile ilgili sorgulama yapılabilmektedir. Ayrıca haritanın sol alt kısmında yer alan son depremler bölümünden son 24 saat, 1 hafta ve 1 ay içinde yaşanan depremler görüntülenebilmektedir.

Aşağıdaki kısımda fay hattı sorgulama ekranının intenet adresi yer almaktadır.