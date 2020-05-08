Van'ın İpekyolu ilçesine Bağlı Ortanca Mahallesinde 15 olan vaka sayısı 42'ye yükseldi!

Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan Van'ın İpekyolu İlçesine bağlı Ortanca Mahallesinde ki vaka sayısı 15'ten 42'ye yükseldi. Konu hakkında sağlık çalışanları "Kontrol alına almaya çalışıyoruz." açıklaması yapılırken mahalle sakinlerinde evlerinizde kalın çağrısı yinelendi. İşte Ortanca mahallesi ile ilgili yapılan açıklamalar ve son durum.

Van'ın İpekyolu ilçesine Bağlı Ortanca Mahallesinde 15 olan vaka sayısı 42'ye yükseldi!
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Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortaca Mahallesinde geçtiğimiz günlerde artan vaka sayısından dolayı karantina uygulaması başlatılmıştı. Mahallede 15 olan vaka sayısı bir anda 42’ye yükselerek korkuttu.

Dün 15 olan vaka sayısı bugün 42’ye çıktı!

İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesinde Eralan ailesinden 4 Eraygen ailesinden 2 kişinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra mahalle tamamen karantinaya alınmıştı. Koronavirüsten dolayı vefat eden kişi için cenaze töreni düzenlenmesine izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten İpekyolu kaymakamlığınca görevden uzaklaştırılıştı.

Dünkü vaka sayısı 15 olarak kayda geçen mahallede bugün  yapılan çalışmalar sonrasında 42’ye çıkması sağlık ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:46

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