Van'ın İpekyolu ilçesine Bağlı Ortanca Mahallesinde 15 olan vaka sayısı 42'ye yükseldi!

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortaca Mahallesinde geçtiğimiz günlerde artan vaka sayısından dolayı karantina uygulaması başlatılmıştı. Mahallede 15 olan vaka sayısı bir anda 42’ye yükselerek korkuttu.

İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesinde Eralan ailesinden 4 Eraygen ailesinden 2 kişinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra mahalle tamamen karantinaya alınmıştı. Koronavirüsten dolayı vefat eden kişi için cenaze töreni düzenlenmesine izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten İpekyolu kaymakamlığınca görevden uzaklaştırılıştı.

Dünkü vaka sayısı 15 olarak kayda geçen mahallede bugün yapılan çalışmalar sonrasında 42’ye çıkması sağlık ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:46