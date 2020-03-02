betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107310
ALTIN
316.537
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.8926
EURO
6.9470

Virüs nedeniyle uzak doğu turlarını iptal edenler rotayı Türkiye'ye çevirdi

Çin'de ortaya çıkan ve durdurulamaz şekilde dünya'ya yayılan korona-virüsü şimdide tatilcileri etkiledi. Virüs tehlikesi nedeniyle uzak doğu turlarını iptal eden tatilciler rotayı Karadeniz turlarına çevirdi.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:59
Virüs nedeniyle uzak doğu turlarını iptal edenler rotayı Türkiye'ye çevirdi

Turizm'de yaşanan bu hareketliliği Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şu şekilde anlattı ; 

Özellikle koronovirüsünden sonra Çin ve Uzak Asya’da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz’e gireceğini düşünüyorum” dedi.

Ve konuşmasını şu şekilde devam ettirdi ; 

'SİNOP'UN GELECEĞİ TURİZM OLACAK'

Kruvaziyer turizmde Sinop'un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, "Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz'in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318'inci milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır. Bu nedenle İstanbul'dan gelen bir yolcu, sabah Sinop'ta olacak ve Sinop'un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek. Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanı'na ya da Batum Limanı'na ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz'de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanı'dır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz'deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop'un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop'un da geleceği turizm" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE KRUVAZİYER TURLARI SEVİNCİ

ÇİN'de ortaya çıkan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etti ve Karadeniz'e yönelmeye başladı. Bölgede yaşanacak turizm hareketliliğinin, ekonomik kazanç olacağını ifade eden Karadenizli vatandaşlar, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini, ancak virüse karşı da sıkı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Koronovirüsle ilgili Türkiye'de resmi bir vakanın olmadığını, ancak komşu ülkelerde vaka sayılarının arttığını ifade eden Ceyhun Karamangil, "Virüs nedeniyle kruz gemilerinin Uzak Doğu turlarını iptal edip, Türkiye'ye yönelmeleri güzel bir gelişme. Karadeniz Bölgesi'ndeki acentelerin birleşip, bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Ben daha önce bir kruz gemisinin, Karadeniz'e geldiğini görmedim. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım" dedi.

Son Güncelleme: 02.03.2020 23:10
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüUzak Doğu Turları Neden Iptal Ediliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencileri çamaşır ve ütü derdinden kurtardı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencileri çamaşır ve ütü derdinden kurtardı!
Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu, doğal doku yok oluyor!
Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu, doğal doku yok oluyor!
Günlük burç yorumları 2 Mart 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksınız?
Günlük burç yorumları 2 Mart 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksınız?
SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları
SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları
2020 Tek taş yüzük modelleri
2020 Tek taş yüzük modelleri
Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?
Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?

Popüler Haberler

Hekimoğlu Vahap Ergün kimdir? Gerçek adı nedir? Güven Kıraç hakkında bilgiler
A101 market 5 Mart – 12 Mart 2020 aktüel indirimli kampanya kataloğu
Survivor’da adaya katılan yeni yarışmacılar kimler oldu? Survivor 2020 adaya yeni gelen yarışmacılar
Kanalların yayın akışları 3 Mart Salı TV yayın akışları ortaya çıktı! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hakmarda 3-16 Mart 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri listesi
Zalim İstanbul ne zaman final yapacak? Zalim İstanbul tarihi belli oldu!
Xiaomi 2020 MIUI 12 güncellemesi alacak telefon modelleri listesi belli oldu
Sefirin Kızı Gülsiye kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Başkurt hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 3 Mart Çeyrek Altını hangi gelin, kim kazandı?
Sefirin Kızı İzabel kimdir? Gerçek adı nedir? Meltem Pamirtan hakkında bilgiler
Yasak Elma Kerim kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Alkan rol aldığı yapımlar ve bilgiler
Survivor Aşkım kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay hakkında bilgiler
MEB 2020 EKYS Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?
Bahar Kalkanı nedir? Bahar kalkanı operasyonu nereleri kapsıyor? Ne kadar zaman sürecek?
Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Fındık fiyatları ne kadar? 3 Mart 2020 Salı Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Bahar kalkanı haberleri videoları 2 mart 2020 Pazartesi
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 Atama sonucu oluşan taban puanları belli oldu!
Survivor Acunn 3 Mart 2020 Ünlüler SMS Sonuçları Adaya veda eden isim kim oldu?
MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
S 400'ler aktif edilecek mi? S400'lerde son durum ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.