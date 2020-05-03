Vitir namazı nedir? Vitir namazı neden ve nasıl kılınır?

Vitr namazı yani vitir, yatsı namazından sonra sabah namazına kadar olan sürede kılınabilen namazdır. Bu namaz Hz. Muhammed Peygamber tarafından hayırlı olarak bildirilen namazdır. Vitir namazı Hanefi mezhebine göre 3 rekat olarak kılınır, diğer mezheplere göre ise sünnet olarak kabul edilir.

Vitir namazı 3 rekattır ve kılınışı

Vitir namazı 1. Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü üç rekatlık Vitir Vacip namazını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir.

Vitir namazı 2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur:

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Vitir namazı 3. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur:

Zamm-ı sure (Kuran-ı Kerim'den en az üç ayet) okunur.

Sonra tekrar tekbir alınır. Bu tekbir niyet etmeden sadece "Allahu Ekber" demek sureti ile yapılır ve tekrar eller bağlanır.

Kunut Duaları okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir.

Vitir namazı 5 vakit namazın dışında yatsı ve sabah namazı arasında kılınan namazdır. Gece namazlarının sonuncusu olarak görülen vitir namazı 3 rekat olarak kılınmaktadır. Özellikle Ramazan ayının içinde olmamız nedeniyle Müslümanlar vitir namazının nasıl kılındığını araştırmaya başlamıştı. Bilindiği gibi Ramazan ayında sahur yapmak için kalkan Müslümanlar gece kalktıklarında vitir namazını da kılmak istiyor. Vitir namazı gece kılınan bir namazdır. Ancak vitir namazının nasıl kılınacağı yönünde bazı soru işaretleri bulunuyor. Vitir namazının kılınması, kılınırken okunması gereken duaları sizler için derledik.

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