Web-tapu sistemi nedir? Tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden işlem başvurusu

Gelişen teknoloji ile beraber devlet kurumları da işlemleri intenet üzerinden halletme yolunda ilerleme kaydetmektedir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün geliştirdiği ve vatandaşlara sunduğu yeni sistem Web-Tapu sistemi başladı.

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda 2020 bütçesi üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra sistem resmen tanıtıldı. Komisyonda konuşulan diğer konuların başında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019’daki çalışmaları ve 2020 yılı içerisinde ki hedeflerini aktardığı bölüm oldu. Ayrıca parsellerin durumunu anlatan ve gösteren Mekansal Gayrimenkul Sistemi de tanıtıldı. Bu tanıtım sayesinde tapuda kayıtlı 57.852.904 parselin sisteme entegrasyonu sağlandı.

En dikkat çeken sistem ve sunum Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün tanıtmış olduğu kurumlara gitmeden intenet üzerinden başvuru yapılabilmesi için Web-Tapu sistemi oldu.

QR kodlu tapu senetlerinin kullanılmaya başlandığı zamandan beri vatandaşların QR kodunu telefonlarına okutarak taşınmazın ada, parsel ve harita bilgilerine erişmesi sağlandı.

Tapu sahiplerinden birisinin tapu müdürlüklerinde veya yurt dışında bulunması halinde bu sistem üzerinden işlem gerçekleştirilmesi de sağlandı. Ayrıca yabancıların Türkiye’de yapacakları yatırımları teşvik etmek, yatırım yapma kararı alırken doğru yatırımlara yönelmek için sistem 6 dilde hizmet verecek.