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Yanlış yere park etmenin cezası ne kadardır? 2020 hatalı park etmenin cezası nedir?

Araç sahiplerinin oldukça fazla karşılaştığı bir durum olan yanlış yere park etme sonucunda, sürücüler cezai yaptırımlara çarptırılmakta. Yeni yıla giriş ile birlikte, her alanda uygulanan zamlardan dolayı vatandaşlar internet üzerinden sıklıkla Yanlış yere park etmenin cezası ne kadardır? 2020 hatalı park etmenin cezası nedir? Sorusunu araştırmaya başladı. İşte tüm bilinmeyen soruların cevapları haberimizde.

10 Mart 2020 Salı 08:54
Yanlış yere park etmenin cezası ne kadardır? 2020 hatalı park etmenin cezası nedir?

2020 yılında arabayı yanlış yere veya hatalı bir şekilde park etmenin cezasının ücreti ne kadardır? Yanlış yere park etmenin cezası için itiraz nasıl yapılır? Sorularının yanıtları haberimizin içeriğinde mevcut.

Yanlış yere park etmenin, hatalı park etmenin cezası nedir, ne kadardır?

İnsanların araçlarını yanlış yere veya hatalı bir şekilde park etme, trafik kurallarına göre oluşturulan alanlarda kural dışı park etme yaparak trafiğin düzenini bozma sonucunda, park etme kurallarına uymaması sonucu oluşan bir olaydır. İşte bu durumu yaşayan sürücülere hatalı park etme cezası kesilmektedir. Bir takım nedenlerden dolayı park etme cezası alabilirsiniz. Engelli araç park yerine, araç park ederek alanını işgal etmek, aracını yanlış bir şekilde park ederek, trafiğin düzenini bozmak tarzındaki olaylar sonucu çeşitli miktarlarda para cezaları araç sürücülerine kesilir.

Yanlış yere park etmenin cezası ne kadardır?

Geçtiğimiz senelerde uygulanan trafik cezaları, gelen zamların ardından, vatandaşları en düşük ceza miktarı olsa bile oldukça zorlamaktadır. Genelde insanların park edecek alan bulamadıkları veya dikkatsizliğinden dolayı kaynaklanan bu ceza yüzünden yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalabilmektedirler. Peki yanlış yere araç park etmenin kaç lira cezası vardır?

  • Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmenin cezası 132 TL ( Peşin 99 TL) ve 10 ceza puanı uygulanır.
  • Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmenin cezası 216 TL ( Peşin 162 TL) ve 15 ceza puanı uygulanır.
  • Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmenin cezası 132 TL ( Peşin 99 TL) ve 10 ceza puanı uygulanır.
  • Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmenin cezası 132 TL ( Peşin 99 TL) ve 15 ceza puanı uygulanır.
  • Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrıılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmenin cezası 132 TL ( Peşin 99 TL) ve 15 ceza puanı uygulanır.
  • Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek 132 TL ( Peşin 99 TL) ve 10 ceza puanı uygulanır.

Ayrıca, aracınızı yanlış bölgeye park ettiğiniz taktirde, kesilecek idari para cezası bunlarla sınırlı değildir. Bununla birlikte olarak yanlış bölüme park ettiğiniz için aracınız çekilecektir. Aracınızın çekilmesinin ardından, çekici ücreti ve aracın götürüldüğü otoparkın ücreti de eklenmektedir. Toplamda bu ödenen 3 miktarın fiyatı sürücülere 256 TL gibi yüksek miktarda bir cezadır. Peki hatalı olarak park edilen araca kesilen cezaya nasıl itiraz edilebilir?

Hatalı park cezasına nasıl itiraz edilir?

Trafik Mahkemesi tarafından, vatandaşlara bütün trafik cezalarına itiraz edebilme fırsatı sunmaktadır. Hatalı sürücünün bulundğu ilde Trafik Mahkemesi bulunmuyorsa, Sulh Mahkemesine başvurulması gerekir. Ayrıca bilinmesi gerekn bir nota ise haklı olduğunuza kesin gözüyle baktığınız durumlarda itiraz etmenizdir.

İtiraz edebilmek için,

  • Dava dilekçesi,
  • Cezanın tutanak fotokopisi
  • Cezanın tebligat fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Ehliyet fotokopisi gerekmektedir.

Yapılan itirazın sonrasında, 2-3 ay içerisinde yaşadığınız olayın konusu ikamet adresinize yollanır. Bu olayın gerçekleşmesi, bazı durumlarda uzayabilmektedir. Herhangi bir mahkemeye çıkmazsanız veya hakim karşısına çıkmazsanız, itirazınız değerlendirilip, sonucu tarafınıza iletilir.

Yanlış park cezası erken ödeme indirimi ne kadardır?

Ceza belgesi, sürücüye iletilmesinin ardından 15 gün içerisinde cezanın ödenmesi halinde %25 oranında indirim hakkına sahipsiniz. Bu ödemeyi geciktirmeniz halinde ise %5 ceza faizi olur.

Hatalı park cezası ne zaman gelir?

Çoğu durumlarda, cezanın kesilmesinden hemen sonra ceza evrakı arabaya yerleştirilerek, sürücüye haber verilir ve haber verildiği dakikadan itibaren ödeme süreci başlamış olur. Cezanızın ödemenizi yapmadığınız taktirde, ikamet adresinize, tebligat yolu ile ikinci kez haber almış olursunuz. 1 hafta içerisinde bu tebligat tarafınıza iletilmiş olur.

Hatalı park cezası nereye, nasıl ödenir?

Eğer ki yanlış bir bölgeye park ettiğiniz aracınızdan dolayı park cezası aldıysanız, bu cezanın ödemesini vergi daireleri üzerinden nakit bir şekilde, PTT şubelerinden veya banka şubelerinden bir tanesine giderek ödeyebilirsiniz.

Yanlış yere park eden araçlar nereye nasıl şikayet edilir?

Aracını kaldırıma, yaya geçidine, engelli araç bölgelerine veya diğer park edilmesi yasak olan bölgelere bir araç park edilmesi durumunda, bu araç sahiplerini 155 hattını arayarak şikayette bulunabilirsiniz. Bunun dışında, şikayetlerinizi https://www.egm.gov.tr/sayfalar/ihbar.aspx resmi web sitesi üzerinden oluşturabilmeniz mümkündür. Bu yazımızın içeriğinde, yanlış bir alana park etmeniz dahilinde ihtiyacınız olan bilgiler yer almakta.

Son Güncelleme: 10.03.2020 11:15
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