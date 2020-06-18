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Yaralı olarak bulunan sansar ve kargalar ait oldukları yere bırakıldı

Bir süre önce yaralı olarak bulunan iki yavru karga ve sansarın tedavisi tamamlandı. İyileşen canlılar doğaya bırakıldı.

18 Haziran 2020 Perşembe 02:12
Yaralı olarak bulunan sansar ve kargalar ait oldukları yere bırakıldı
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Antalya Alanya’da yaralı olarak bulunan iki karga yavrusu ve bir sansarın tedavisi tamamlanarak doğaya geri bırakıldı.


Bir süre önce yaralı bulunan iki yavru karganın yanı sıra bir vatandaşın bahçesine giren sansar Alanya Belediyesi Veteriner İşleri tarafından alınan ihbar doğrultusunda korunarak tedaviye alınmıştı. 3 hayvana yapılan tedavi işlemlerinin ardından üçü de sağlığına kavuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, yaralı bulunan iki karganın yanı sıra sansarı aldıkları ihbarlar sonucunda gidip korumaya aldıklarını kargalar iyileştikten sonra sansar ve kargaları doğaya yani ait oldukları yere geri bıraktıklarını açıkladı. Kanlı, Milli parklar şefi Mevlüt Kodal ile beraber onları ait oldukları doğaya bıraktıklarını da ekledi.


Son Güncelleme: 18.06.2020 02:12
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