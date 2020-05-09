Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! TV kumandası silah sayıldı

Eskişehir'de iki arkadaş arasında yaşanan tartışma sonrasında birinin diğerine TV kumandası atarak yaralanması sonrasında olay mahkemeye taşındı. Kumandanın başına gelmesi nedeniyle yaralanan kişi hastanede tedavi olduktan sonra soruşturma başlatıldı ve soruşturmanın hemen ardından Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mağdur sıfatıyla dava açan şahıs yargılaması sırasında arkadaşının attığı kumandayla kafasından yaralandığını belirttirken sanık sandalyesinde oturan ve arkaşadışının yaralanmasına neden olan kişi ise rastgele attığı kumandanın arkadaşının başına geldiğini söyledi.

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, yaralanan mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ve sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikayetten vazgeçmesi sonucu ise davayı düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme sonucu sonrasında Temyiz hakkı doğan dava dosyasını görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozulmasına hükmetti. Yargıtay ; olay sırasında kullanılan televizyon kumandasının, TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayılarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğini hükmüne bağladı ve söz konusu eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay 3. Dairesi heyeti, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.