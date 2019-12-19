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Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak

Yargıtay'dan şiddeti önleme bağlamında yeni bir karar çıktı. Dava sonuç açıklamada tartışma sırasında eşine atılan kül tablası silah olarak sayıldı ve sanığa basit yaralama suçunda cezai işlem uygulandı.

19 Aralık 2019 Perşembe 12:11
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan bir kadının eşinin attığı kül tablasından yaralanması üzerine açtığı davada cezai işlem kararı verdi. 

Arlarında yaşanan tartışma sonrasında eşinin kendisine attoğı kül tablasından yaralanan kadın Turhal 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaparak şikayetçi olmuştu. Açılan dava sonucu eşi tarafuından yaralanna kadının tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasından dolayı sanığa, basit yaralam suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verildi.

Sanık tarafından temyize giden davada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak olay sırasında kullanılan kül tablasının TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamında silah olduğuna hükmetti. Yargıtay, yaralama olayının silahla gerçekleştirildiğine hükmederek sanığa verilen cezada artırım yapılmasına karar verdi.

Yaralamanın eşe karşı silahla işlenmesi nedeniyle TCK'nin kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini düzenleyen 86/3. maddesindeki hükümler çerçevesinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiği kararını veren Yargıtay, daha önceden de bir kişinin kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etmişti ve sanık hakkında öngörülen cezanın arttırılmasına karar vermişti.

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:11
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