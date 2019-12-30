Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?

31 Aralık 2019 günü bu yıl Salı gününe denk geliyor ve 1 Ocak 2020 yılbaşı günü Çarşamba günü kutlanacak. 1 Ocak 2020 tarihine kısa bir süre kala pek çok kişi resmi kurumların hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. PTT, eczaneler, kargolar ve bankaların açık olup olmadığı merak edilmekte.

31 Aralık’ta resmi kurumlar açık olacak mı?

31 Aralık günü okullar, hastaneler, PTT, eczaneler ve kargo şirketleri hizmet vermeye devam edecekler. Ancak 1 Ocak günü bütün resmi kurumlar yılbaşı tatili sebebiyle hizmet vermeyecek.

1 Ocak’ta bankalar açık mı?

Yılbaşı ve noel arasındaki farklar nelerdir?

1 Ocak 2019 Çarşamba günü resmi tatil. Bu gerekçeyle okullar, kargolar, PTT ve bankalar hizmet vermeyecek. 1 Ocak günü yalnızca hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Noel her yıl 25 Aralık günü, İsa’nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramıdır. 20. yy başları itibariyle Noel, Hristiyan olmayanların da kutlandığı, dini motiflerden arındırılan ve hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak karşımıza çıkmaktadır. Noel versiyonunda mitolojik bir figür olan Noel Baba temel bir rol oynamaktadır. Ülkemizdeyse yılbaşı kutlamaları özellikle de çam süsleme ve hediye verme eylemleriyle kutlanır.

Noel, her yıl dünya genelinde Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık günü kutlanmaktadır. Kutlamalar 24 Aralık günü Noel arifesiyle başlamakla birlikte bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar sürer. Ermeni Kilisesi başta olmak üzere kimi Doğu Ortodoks Kiliseleri Jülyen takviminde 25 Aralık gününe denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeyse Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilmektedir.

Kimi Ortodoks kiliselerinin Noel’i Jülyen takvimine göre kutlamasının sebebi ise miladi takvimin Katolik Papa 13. Gregory tarafından düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Böylelikle Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşmüş ve 25 Aralık günü kutlanmaya başlamıştır.