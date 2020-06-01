Yasağın bitmesini fırsat bilen Antalyalı'lar soluğu sahillerde aldılar

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2,5 ay önce kapatılan Antalya'daki Konyaaltı Sahili, normalleşme adımları çerçevesinde bugün hizmete açıldı. Sokağa çıkma yasağının bitmesini fırsat bilen onlarca vatandaş ise sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu sahilde aldı.

Yasağın bitmesini fırsat bilen Antalyalı'lar soluğu sahillerde aldılar
    Abone Ol:

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yaklaşık 2,5 aydır kapalı olarak tutuluyordu. Normallşeme adımları çerce--çevesinde ise sahilde gerekli önlemler alınarak bugün hizmete açıldı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesi ile birlikte havanın kapalı olmasına rapmen sabahın erken saatlerinde onlarca vatandaş sahile akın etti. Kimi vatndaş denize girerken kimileri de sahil kenarında oturup denizi izledi. İstanbul'da da aynı durm gözlendi. Yasak sonrasında bazı vatandaşlar Saraybunu'ndan Marmara Denizi'ne girmeye başladılar.

Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceyi göstermesine rağmen sahillere akın eden Antalya'lı vatandaşlar serin havaya aldırış etmeden denize girmekten kendilerini alamadılar. Denize girenler kadar denizi izleyenler ve o anları fotoğraflayanların sayılarının da oldukça fazla olduğu görüldü. Antalya'da amatör balıçılar, normalleşmenin tadını çıkarmak için aylar sonra oltalarını yeniden denize attılar. 

Sahil bandında ise bazı vatandaşlar sabah sporlarını yaparken sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenen plajlardaki şezlonlgları ise sadece bir çiftin maskeli olarak kullandığı görüldü. 

Diğer taraftan; Antalya Büyükşehir Belediyesi, alınan yeni bir kararla birlikte Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisinde şezlong ve şemsiye ücretlerinin tarife fiyatlarını açıkladı. yeni karar göre, şemsiye 10, şezlong fiyatı ise 15 TL olarak belirlendi. Belediyenin denize girmek isteyen vatandaşlar için hazırladığı 9 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafeli localar, ücretsiz olmasına rağmen vatandaşlar tarafından tercih edilmedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 14:17

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Papara kart alma, para yükleme ve para çekme işlemleri
2020 Yılı KPSS ortaöğretim sınavı’nın yeni tarihi ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?
Yaprak Dökümü dizisi tekrarları ne zaman saat kaçta yayınlanıyor? Yaprak Dökümü dizisi yeniden teve2'de
Şartlı eğitim yardımından kimler nasıl faydalanır? Şartlı eğitim yardımı nasıl alınır?
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?