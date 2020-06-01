Yasağın bitmesini fırsat bilen Antalyalı'lar soluğu sahillerde aldılar

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yaklaşık 2,5 aydır kapalı olarak tutuluyordu. Normallşeme adımları çerce--çevesinde ise sahilde gerekli önlemler alınarak bugün hizmete açıldı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesi ile birlikte havanın kapalı olmasına rapmen sabahın erken saatlerinde onlarca vatandaş sahile akın etti. Kimi vatndaş denize girerken kimileri de sahil kenarında oturup denizi izledi. İstanbul'da da aynı durm gözlendi. Yasak sonrasında bazı vatandaşlar Saraybunu'ndan Marmara Denizi'ne girmeye başladılar.

Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceyi göstermesine rağmen sahillere akın eden Antalya'lı vatandaşlar serin havaya aldırış etmeden denize girmekten kendilerini alamadılar. Denize girenler kadar denizi izleyenler ve o anları fotoğraflayanların sayılarının da oldukça fazla olduğu görüldü. Antalya'da amatör balıçılar, normalleşmenin tadını çıkarmak için aylar sonra oltalarını yeniden denize attılar.

Sahil bandında ise bazı vatandaşlar sabah sporlarını yaparken sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenen plajlardaki şezlonlgları ise sadece bir çiftin maskeli olarak kullandığı görüldü.

Diğer taraftan; Antalya Büyükşehir Belediyesi, alınan yeni bir kararla birlikte Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisinde şezlong ve şemsiye ücretlerinin tarife fiyatlarını açıkladı. yeni karar göre, şemsiye 10, şezlong fiyatı ise 15 TL olarak belirlendi. Belediyenin denize girmek isteyen vatandaşlar için hazırladığı 9 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafeli localar, ücretsiz olmasına rağmen vatandaşlar tarafından tercih edilmedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 14:17