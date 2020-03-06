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Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı mesleği kazancı ne kadardır?

İlerleyen teknoloji ile birlikte yeni mesleklerde ortaya çıkmaya başladı. Bu mesleklerden birisi de yazılımcılık. Yazılımcı nasıl olunur, yazılımcı mesleği kazancı ne kadardır diye araştırılmaktadır. İşte, yazılımcılık ile ilgili detaylar…

06 Mart 2020 Cuma 08:19
Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı mesleği kazancı ne kadardır?

İlerleyen teknoloji her geçen gün yeni meslekleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu yeni mesleklerden bir tanesi de yazılımcılık. Yazılımcılık mesleği, özellikle bilgisayar ile ilgili olan kişilerin dikkatini çekmektedir. Yazılımcı mesleği nasıl olunur diye araştırılmaktadır.

Yazılımcının nasıl olunacağı sorusu, son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen sorulardan birisidir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarlara olan ilginin artmaya başlaması, bu mesleğe ilginin de artmasına sebep olmaktadır. Yazılımcı olmak için kişilerin bir yerden işe başlaması ve kendini sürekli olarak geliştirmesi gerekmektedir. Yazılımcı olmak için biraz bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Kişinin fırsatı olması durumunda bu alanda eğitim alması da meslek için oldukça önemli bir adım olacaktır. Ülkemizde özellikle bilgisayar mühendisliği okuyan kişiler yazılımcı olmayı tercih etmektedir.

Yazılımcılık mesleği

Üniversite de bilgisayar mühendisliği okuyan kişiler, bu alanda kendilerini daha da geliştirerek kolaylıkla yazılımcı olabilirler. Tabii ki yazılımcı olmak sadece bilgisayar mühendislerine özel bir meslek değildir. Hemen her mesleğe sahip olan kişiler gerekli bilgiye sahip olduktan sonra yazılımcı olarak görev alabilirler. Yazılımcı olmak tamamen kişinin kendisine özel bir durumdur. Yazılımcı olan kişiler, genel olarak kod yazma işi ile ilgilenirler. Kod yazarak bir şeyler üretmek, insanlar için oldukça eğlenceli ve heves uyandıran bir durumdur. Kodlama yöntemi ile sürekli bir şeyler üreten kişiler, bunun ilerisine giderek bu alanda eğitim de alarak oldukça başarılı bir yazılımcı olabilir.

Yazılımcı olmak için ne yapmak gerekir?

Yazılımcı olmak için öncelikle herhangi bir projede yer almak gerekmektedir. Kişiler projelerde yer alarak daha rahat deneyim kazanacaktır. Buraya katılım sağlayanlar, yazılımcı olarak çalışarak oldukça iyi gelir elde etme şansına sahip olacaktır. Yazılımcı olarak çalışan bir kişi, tecrübesi ve edindiği bilgiler sayesinde kısa sürede daha büyük projelerde yer almayı başaracaktır. Her meslekte olduğu gibi kişilerin mesleğe başlamadan önce bu mesleğin iyi ve kötü yönlerini detaylı şekilde düşünmesi gerekmektedir. Yazılımcı olmanın iyi yönleri olduğu gibi fiziksel açıdan kötü yönleri de vardır. Kişiler uzun saatlerini bilgisayar başında geçirecektir. Buna bağlı olarak da bazı sağlık sorunları meydana gelebilmektedir. Bu yönlerini de göz önünde bulundurarak mesleğe adım atmak daha akıllıca olacaktır.

Yazılımcılar ne kadar para kazanır?

Diğer mesleklerde olduğu gibi yazılımcılarında ne kadar para kazandıkları merak edilmektedir. Yazılımcılar ne kadar para kazanır sorusuna şu şekilde cevap verilebilir. Üniversiteden yeni mezun olmuş ve henüz stajyer olarak çalışan bir yazılımcı ortalama 2500 – 3000 TL maaş alacaktır. Başlangıç aşamasında oldukça iyi kazanç olarak görülebilecek bu tutar, ilerleyen zamanlarda sektörde tecrübe kazandıkça ve uzun seneler çalıştıkça daha da artış gösterecektir.

Mesleğinde başarı gösteren ve kendisini geliştiren bir yazılımcının aylık ortalama kazancı 10 bin TL olarak gösterilebilir. Yazılımcıların çalıştıkları projenin büyüklüğüne göre elde edecekleri kazanç artış gösterecektir. Çalışılan projelerde ve ekstra durumlarda bu maaşın daha da artması mümkündür.

Yazılımcıların alacakları maaş üzerinde dil kodlamaları da oldukça önemlidir. Kodlamanın birçok dilini bilen bir yazılımcı çok daha fazla iş alma ve kazanç elde etme şansına sahip olacaktır. Yazılımcı olmak, tamamen kişinin kendisini geliştirmesi ile ilerleyen bir meslek türüdür.  Bu meslekte çok bilgi sahibi olan kişilerin kazancı da doğru orantılı olarak artış gösterecektir. Yazılımcı olmak isteyen kişiler, tamamen hayallerinin peşinden giderek ve çok gayret göstererek bu meslekten oldukça iyi kazanç elde edebilir. Bu meslekte ne kadar tecrübe sahibi olunursa, elde edilen maaş o kadar yüksek olacaktır. Ama tabii ki önemli olan bu mesleği severek yerine getirmektir.

Son Güncelleme: 06.03.2020 08:19
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