Yeni 10 TL banknotlar nasıl olacak? 10 TL’de kimin resmi olacak?

Merkez Bankası tarafından E9 Emisyon Grubu 4.Tertip 10 Türk Lirası banknotlarının tedavüle gireceği açıklandı. Yapılan bilgilendirmenin ardından vatandaşlar 10 TL’lerin ön ve arka yüzünde kim olacağını merak etmeye başladı. Merkez Bankası yeni 10 Türk Lirasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Merkez Bankası’nın yeni 10 TL ile ilgili açıklaması şöyle;

“Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1., 2. ve 3. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, 4. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2. ve 3. tertipleriyle tamamen aynıdır. 1., 2., 3. ve 4. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; 4. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.”

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