Yeni 10 TL banknotlar nasıl olacak? 10 TL’de kimin resmi olacak?

Merkez Bankası tarafından E9 Emisyon Grubu 4.Tertip 10 Türk Lirası banknotlarının tedavüle gireceği açıklandı. Yapılan bilgilendirmenin ardından vatandaşlar 10 TL’lerin ön ve arka yüzünde kim olacağını merak etmeye başladı. Merkez Bankası yeni 10 Türk Lirasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Merkez Bankası’nın yeni 10 TL ile ilgili açıklaması şöyle;
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Son Güncelleme: 01.05.2020 12:45