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Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yeni haftada kar, yağmur ve sis için uyardı!

Meteoloji yeni haftada kar, yağmur ve sis için uyardı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte, yeni haftada hava durumu nasıl olacak merak ediliyor. İşte Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu.

14 Ocak 2020 Salı 13:32
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yeni haftada kar, yağmur ve sis için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için soğuk hava alarmı verdi. Yeni haftada Ankara, İstanbul gibi birçok ilde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösterecek. Doğu Anadolu’da ise hava eksi derecelere düşecek. İstanbul genelinde Çarşamba gününe kadar güneşli hava kendisini gösterirken, Perşembe ve Cuma günü yağış bekleniyor.

Türkiye’nin birçok ili yeni haftaya güneşli bir hava ile başladı. Bu hafta Orta ve kuzey bölgelerde güneşli hava etkisini sürdürürken, İç Ege, İç Anadolu Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sıcaklık sıfırın altına inecek.

Yurdun doğusuna bakıldığında Gümüşhane ile Bayburt illerinde ve Doğu Anadolu’da Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sağanak yağışa dikkat!

Pazartesi sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’de sağanak yağış ihtimali var. Meteoroloji vatandaşları ani sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:32
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