Yeşil Anahtar Programı'dan otellere tavsiye! 'Ücretsiz iptal süresini uzatın'

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı mücadele sürerken diğer yandan da normalleşme çalışmaları devam ediyor. Bu yaşanan pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlardan birisi de turizm alanı oldu.

Yaşanan bu zorlu süreçte sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir kuruluş olan Yeşil anahtar programı koronavirüs ile mücadele sürecinde tesislere, iptal işlemlerinden gelir yönetimine, kampanyalardan gıda yönetimine kadar öneriler içeren liste sundu.

Yeşil Anahtar sahibi otellere, ücretsiz iptal sürelerini uzatmaları ve "iade edilemez" şartı olan otel odalarının fiyatlarında iindirim yapılması önerildi.

Listede, kapalı veya misafir olmaması durumunda tesislerin sağlık personellerinin hizmetine sunulması önerisi de yer aldı.

Otellere, çevre şirketlerle anlaşarak yemek dağıtımı yapabilmeleri ve menülerini kısaltarak israftan kaçınmaları tavsiye edildi.

TÜRKİYE'DEN 97 TESİS PROGRAMA DAHİL

Diğer yandan Yeşil Anahtar programına dahil olan Türkiye'den 97,dünya genelinde ise 3 bin 200 tesis bulunuyor