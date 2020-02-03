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Yeşilay 4,500 TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapacak!

Yeşilay, 4,500 TL maaşla personel alımı yapacak. İlkokul Mezunlarına Müjde! Yeşilay 4,500 TL Maaşla Personel Alımı Yapıyor. İşte, detaylar…

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:34
Yeşilay 4,500 TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapacak!

İnsan sağlığına zararlı olan sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden Yeşilay Deneği, personel alımı yapacak. Personel alım ilanı yayımlayan kurumlardan birisi olan Yeşilay, ilkokul mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. İşe alınacak personele 4,500 TL maaş verilecek. Yeşilay, düzenli aralıklarla personel alımı yapan kurumlardan birisi olarak tanınmaktadır. Verdiği yüksek maaşa karşılık çok fazla şart sunmayan Yeşilay, bu özelliği sayesinde birçok kişi tarafından iş başvurularında tercih ediliyor.

YEŞİLAY İLKOKUL MEZUNLARINA 4,500 TL MAAŞLA İŞ VERECEK

Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden denek, işçi alımı yapacak.Yeşilay’ın yayımladığı personel alım ilanı kapsamına göre Yeşilay bünyesinde görevlendirilecek personelin eğitim düzeyi önemsenmeyecek. İlkokul mezunlarının da işe alınacağı personel alımında ayrıca KPSS şartı da aranmayacak. Yeşilay personeli olmayı başaran adaylar, özelliklerine göre farklı pozisyonlarda görev yapacak. Ayrıca işe alınmış olan personele 4,500 TL maaş verileceği duyuruldu.

YEŞİLAY 4,500 TL MAAŞLA ALINACAK PERSONEL KADROLARI NELERDİR?

Yeşilay tarafından 4,500 TL maaşla personel alımı yapılacak. Alınacak personeller, farklı pozisyonlarda görevlendirilecek.  Yeşilay personel alım kadroları şu şekilde sıralanıyor:

  • Halkla İlişkiler Uzmanı
  • Content & Analysis Supervisor
  • Project Specialist
  • Yazılım Geliştirme Yöneticisi
  • Temizlik Görevlisi
  • İşe Alım Uzmanı
  • Performans ve Ücret Yöneticisi
  • CRM Uzmanı
  • Kurumsal İşbirlikleri Uzmanı
  • Klinik Psikolog
  • Depo Görevlisi
  • Halkla İlişkiler Uzmanı
  • Sosyal Hizmetler Uzmanı
  • İkram Servis Personeli

YEŞİLAY 4,500 TL MAAŞLA PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Yeşilay tarafından açıklanan şartlara uygun olan personeller işe alınacak. Şartlara uygun olan personel adayları, belirlenmiş kadrolarda görevlendirilmek üzere değerlendirmeye alınacak. Yeşilay 4,500 TL maaşla personel alım şartları şu şekilde sıralanmıştır:

  • Güçlü iletişim becerilerine sahip,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
  • Yeniliğe ve öğrenmeye açık, kişisel gelişimine önem veren,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
  • Diksiyonu düzgün, prezantabl ve güler yüzlü,
  • Etkin iletişim, planlama ve organizasyon becerilerine sahip,
  • Takım çalışmasına yatkın, dikkatli, güvenilir,
  • Alımı yapılan kadronun özel şartlarına göre en az ilkokul mezunu olmak.

YEŞİLAY 4,500 TL MAAŞLA PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeşilay tarafından yayımlanan personel alım ilanında belirlenmiş olan şartlara uygun olan adaylar, personel başvurusunda bulunabilecek. Yeşilay 4,500 TL maaşla personel alım başvuruları Yeşilay’a ait resmi intenet siteleri üzerinden veya kariyer siteleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Söz konusu intenet siteleri üzerinden başvuruda bulunan personel adayları, hazırlanmış olan personel başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından değerlendirmeye alınacak olan personel adaylar, olumlu görülmeleri halinde Yeşilay bünyesinde görevlendirilme şansına sahip olmuş olacak.

YEŞİLAY PERSONEL KADROSU VE ŞARTLARI NELERDİR?

Yeşilay bünyesinde görev alacak farklı pozisyonlardaki personel için farklı şartlar talep edilmektedir. Yeşilay personel kadrosu ve şartlara şu şekilde yer verilmiştir:

STK Şube Görevlisi Olma Şartları;

  • Üniversitelerin Eğitim, İletişim, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden mezun,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk organizasyonlarına destek verecek,
  • Ön muhasebe süreçlerinde en az 3 yıl deneyimli,
  • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
  • Analitik düşünme, planlama, raporlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
  • Araştırmacı, yeniliklere ve değişime açık,
  • İletişim ve sunum becerileri gelişmiş, temsil yeteneği güçlü,
  • Ekip çalışmasında ve insan ilişkilerinde başarılı,
  • MS Office programını iyi derecede kullanabilen,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Askerlikle ilişkisi olmayan (bay adaylar için),
  • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
  • Seyahat engeli olmayan.

 

Yayın ve İçerik Sorumlusu Olma Şartları;

  • Üniversitelerin Edebiyat veya İletişim fakültelerinden mezun,
  • İleri derecede İngilizce bilgisine hakim,
  • En az 7 yıl Metin Yazarlığı üzerine ajans ve kurumsal firma tarafında deneyim kazanmış,
  • Dil bilgisi ve yazım kurallarına hakim,
  • Ulusal ve Uluslararası gündemi takip eden,
  • Yaratıcı düşünce gücüne sahip, yeniliklere açık ve kendini geliştiren,
  • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan,
  • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
  • Seyahat engeli olmayan.

Yazılım Geliştirme Yöneticisi Olma Şartları;

  • Üniversitelerin tercihen Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun,
  • Ekip yönetme tecrübesi bulunan
  • En az 7 yıl C#  ve . NET üzerinde uygulamalar geliştirmiş,
  • MS SQL/Oracle ve PL/SQL ya da T-SQL veritabanı özelinde bilgi sahibi,
  • Tercihen Microsoft Dynamics 365 (CRM)’de geliştirme yapmış olan,
  • Tercihen ERP sistemlerinde geliştirme yapmış olan,
  • JavaScript programlama diline hakim,
  • Tercihen Web API ile çalışmış, Crystal Reports ve Power BI tecrübesi olan,
  • İyi derecede İngilizce bilen,
  • Dikkatli, araştırmacı, sorumluluk sahibi ve analitik düşünebilen,
  • İletişim ve koordinasyon becerilerinde kuvvetli,
  • Erkek adaylar için askerlik engeli olmayan.

İnsan Kaynakları asistanı Olma Şartları;

Aşağıda tanımlı sorumlulukları yerine getirecek, dönemsel olarak İnsan Kaynakları Operasyonları Asistanı arayışı bulunmaktadır:

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları, İşletme, İktisat vb),
  • Özellikle Excel başta olmak üzere Ms Office programlarını aktif kullanabilen,
  • Analitik, planlama ve sistem analizi yetkinliklerine sahip.
  • Performans ve Ücret Yöneticisi Olma Şartları;
  • Üniversitelerin ilgili mühendislik ( İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden)  veya Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları, İstatistik, İşletme, Ekonometri Bölümlerinin birinden mezun,
  • İnsan Kaynaklarının tüm süreçleri (özellikle performans ve ücret yönetimi) ile ilgili bilgi sahibi,
  • Data Analizi / Sistem Geliştirme konularında en az 3 yıl deneyimli,
  • İleri derecede MS Ofis programları ve tercihen Makro seviyede Excel kullanabilen,
  • ERP İK Modülleri ile ilgili en az 3 yıl tecrübesi olan
  • Minimum 5 yıl İnsan Kaynakları deneyimine ve tercihen 2 yıl ekip yönetimi deneyimi olan
  • Analitik düşünebilen ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olan,
  • Analitik düşünme, güçlü organizasyon ve planlama yeteneğine sahip
  • Karar verme ve problem çözme yeteneğine sahip, sonuç odaklı çalışabilen,

 

Son Güncelleme: 03.02.2020 13:34
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